Százmilliárdokban mérhető veszteség

Magyarországon évente elképesztő számú, 37 millió munkanap esik ki táppénz és betegszabadság miatt. Ez önmagában is megdöbbentő adat, ám a helyzet még súlyosabb, ha figyelembe vesszük, hogy a fizikai inaktivitásból eredő betegségek 268 milliárd forinttal terhelik az egészségügyi rendszert. A 35 év feletti korosztályban pedig évente több száz milliárd forintnyi gazdasági kiesés keletkezik, mivel a krónikus betegségek miatt 30–40 százalékos produktivitáscsökkenés tapasztalható – hívta fel a figyelmet az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (EMEGY).

Ahhoz, hogy a vállalatok produktívabbak, innovatívabbak és versenyképesebbek legyenek, elengedhetetlen az egészség és a jól-lét kérdésének kezelése. Az EMEGY rámutat: a munkavállalók egészségének megőrzése nem csupán egyéni érdekként jelenik meg, hanem a vállalkozások hosszútávú sikerének alapfeltétele. Kimutatásuk szerint

ha a cégek rendszeresen támogatják munkavállalóik egészségét és mozgásprogramokkal ösztönzik őket, akár 14 százalékos növekedést is elérhetnek a nyereségükben.

Az EMEGY célja, hogy szakmai iránymutatásokat nyújtson a szakpolitikának, és felhívja a munkáltatók figyelmét a fizikai inaktivitás hosszú távú következményeire. Az egyesület nemcsak a problémák feltárásában, hanem a megoldások felmutatásában is aktív szerepet vállal. Interaktív programokat, eszközöket és képzéseket biztosít, melyek segítik a munkáltatókat abban, hogy támogassák munkavállalóik egészségmegőrzését, amelyek által a munkavállalók tudatosabban kezelhetik mindennapjaik szervezését, figyelmet fordítva az egészségükre. A munkavállalók egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életmódot alakítanak ki.

A program nemcsak az egészségügyi kockázatok csökkentésére, hanem a vállalatok gazdasági eredményeinek növelésére is pozitív hatással van.

Utat törnek a mentális betegségek, a közös cselekvés hozhat változást

Táppénz hallatán sokan valószínűleg fizikai megbetegedésre asszociálnak, ám egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a betegszabadság-tortából a mentális, pszichés betegségek.

„A fizikaitól eltolódunk a mentális, pszichés kockázatok felé, ami a munkahelyeken is komoly probléma. Jelenleg a kimerültség, kiégés, mint végső állapot foglalkoztatja leginkább a vállalatokat, mert komoly teljesítménybeli visszaesést, vagy munkából való kiesést okoz a fizikai betegségek megjelenésén keresztül. De ez csak a jéghegy csúcsa. Emögött többek között hosszabb távú szorongás, túlórázás, stresszterheltség, megküzdési problémák hiányosságai, túlhajszoltság, munkaszervezési problémák állnak” – hangsúlyozta Toldy Anna, az EMEGY egyesületi főtitkára, mozgástudományi és felsőfokú munkavédelmi szakember, vállalati well-being (jól-léti) senior tanácsadó.

Kevés vállalkozás méri fel kellő mértékben ezen kockázatok mértékét, jelenlétét, például munkakörönként vagy életkoronként (összefoglaló néven pszichoszociális kockázatok), hogy lássa, mekkora veszteséget jelent a pszichés leterheltségből fakadó problémakör. Ott, ahol már adatok, visszajelzések is rendelkezésre állnak könnyebben és célvezérelten veszik fel a harcot a problémával.

Az EMEGY tapasztalata szerint az ügy érdekében lépő vállalatok a hatékony eszközöket keresik, és kevésbé a számok, mutatók fogják meg őket.

Közismert, hogy egy rendszeresen sportoló, aktív munkavállaló egészségesebb, fittebb, energikusabb, jobban megküzd a mindennapi stresszel is, és végső soron hatékonyabb. Hazai kutatások is bizonyították, hogy aki sportol, a munkahelyén szignifikánsan jobban kezeli a stresszt, egészségesebben táplálkozik, jellemzőbb rá, hogy mentes a függőségektől, és jobb a mozgásszervi egészsége. Akinek személyes tapasztalata van ebben, a bőrén is érzi

– fejtette ki Toldy Anna.

A szakértő rámutat: külön tervezést és csapatmunkát kell elindítani ahhoz, hogy az egészségesebb szokásokat a munkahelyen is támogatni lehessen. „Itt áll vagy bukik minden. Van-e kellő tudás, eltökéltség, változásra való képesség arra, hogy együtt egészségesebb munkahelyi szokásrendszer mellett elkötelezve segítsük egymást és önmagunkat, ami aztán mindenki előnyére válik. Produktívabb, jobb hangulatú, energikus csapatot nyer a munkáltató és nyer ezáltal a munkavállaló is.”

Pezsgő mindennapokból a megnyugvásba

Milyen konkrét lépéseket szükséges megtennie egy munkavállalónak ahhoz, hogy minél kevesebbet essen ki a munkából betegség miatt? „A munkakörnyezet, munkaszervezés, tevékenységünk típusa, a munkahelyi közösség működése sokféle módon befolyásolja életvitelünket, egészségünket, és viselkedésünket. Egyénként a legtöbb, amit tehetünk, hogy tudatosan nézünk a mindennapjainkra, felfigyelünk azokra a tényezőkre, amik elveszik az energiáinkat, feszültséget, stresszt okoznak számunkra, és egyedül vagy másokkal összefogva megoldást keresünk a mindennapokat érintő legjelentősebb stresszforrásokra” – válaszolta az Index kérdésére Toldy Anna.

Itt az ideje, hogy megerősíteni egészségszokásainkat, mind pszichés mind fizikális oldalon. „Figyeljünk a mindennapi mozgásmennyiségre, a táplálkozás, az alvás minőségére, próbáljunk mindenféle függőségtől (akár munka, vásárlás, internet, dohányzás vagy alkohol) mentesen létezni és keressünk olyan közösségi élményeket, kapcsolatokat, melyek feltöltenek minket. A mai pezsgő, mentálisan leterhelő világban a meditatív, relaxációt, megnyugvást támogató megoldások előnyt élveznek. A kulcsszó a tudatosság!” – tette hozzá.

Az egyén csak akkor lehet produktív, kreatív, innovatív, ha jól érzi magát a bőrében, ha jól van. Ha csökken a jól-létünk, egészségünk minősége, az azonnal kihat a koncentrációnkra, lelkesedésünkre, motivációnkra, kreativitásunkra, kitartásunkra, elégedettségünkre, elkötelezettségünkre. Ezek a tényezők kulcsfontosságúak a munkahelyeken, amelyek jelentősen befolyásolják a termelékenységet – mutatott rá Toldy Anna.

Versenyképességi hátrányt jelent, mégsincs területi gazda

Adódik a kérdés, mit tesznek ennek érdekében állami szinten, milyen döntéshozói lépésekre volna szükség annak érdekében, hogy csökkenjen a betegség miatt kihagyott munkanapok száma.

Jelenleg a munkahelyi színtér és annak problémái nincsenek egy kézben tartva. Pedig nemzetgazdasági cél versenyképes, innovatív, produktív, aktív társadalommá válni. Hiányzik a keretrendszer, az eszközök, tanácsadás, iránymutatások, vállalkozásokat segítő, jó példákat bemutató díjak, pályázatok. Az a több millió munkanap, ami betegség miatt esik ki évente, rendkívül leterheli az egészségügyet és a munkáltatói oldalon több százmilliárd forint kiesést okoz. Mindenképp szükséges az állami szintű támogatás és szabályozás

– hangsúlyozta Tolnay Judit.

Felhívta a figyelmet arra a visszásságra, miszerint a gondoskodó munkáltató pont ugyanannyi adót fizet, mint az, aki a hanyag és felelőtlen hozzáállása miatt megbetegíti a munkavállalókat. Ráadásul plusz adóteher (természetbeni juttatási kategória) terheli a munkahelyi szolgáltatásokat (például sport, stressz témában), amivel pont a legfontosabb egészséget érintő kockázatokat kezelhetik a munkáltatók.

A betegszabadság okozta károkat nehéz megbecsülni, mind az állam, mind a vállalatok szemszögéből. Az EMEGY szerint

mindent együttvéve akár ezer milliárd forint körüli összeget is jelenthet a költségvetés és a cégek számára.

Milyen megoldások állhatnak rendelkezésre a cégek, illetve az állam számára? – tettük fel a kérdést. „Vannak nemzetközi példák jógyakorlatokra, díjakra, pályázatok általi vállalati támogatásra, adókedvezményre vagy adómentességre a gondoskodó vállalkozások számára. Vagy épp olyan intézmény létrehozására vagy állam általi támogatására, amely ingyen tanácsadással, szakértői támogatással, iránymutatással, kutatással, pilot projektekkel tudja segíteni a vállalkozásokat. Ezek mind nagy segítséget jelenthetnének idehaza is, ahol a munkáltatók közel 80 százaléka fontosnak, sőt stratégiai fontosságúnak tartja a munkavállalói jól-létet, egészséget, de csak közel 20 százalékuk tesz aktívan ezért a mindennapokban. A különbség pedig a tudás és a rendelkezésre álló adatok, valamint az eszközök hiányából fakad. De már napvilágot láttak olyan jógyakorlatok is, hogy a sportolás is adómentessé vált, a foglalkozási megbetegedések körét kibővítették a kiégéssel (például kiégéssel is betegszabadságra küldhető a munkavállaló), országos munkahelyi egészség hetet tartanak, a cafeteria elemek közé bekerültek sportolást és egészséget, vagy épp sporteszköz vásárlást támogató kategóriák is” – fejtette ki Tolnay Anna.

Törvényi kötelezettség, mégis fakultatív

A fő kérdés, hogy akar-e a vállalkozás figyelni az emberi szempontokra is, áldoz-e energiát arra, hogy felelősen gondoskodjon a munkavállalók egészségéről – annak ellenére is, hogy ez törvényi kötelezettség. Ha a jövőre gondolunk, a megtartásra, az elvonzásra, a gyorsabb sikeresebb vállalkozásokra, akkor csak ez az út visz előre. Érdemes minél hamarabb rálépni és tenni az embercentrikus, jól-léti működés kialakításáért – vázolta a well-being szakértő.

A legfontosabb a munkahelyi specialitások mentén a munkavállalói egészséget, teljesítményt negatívan befolyásoló tényezők, kockázatok azonosítása. Ha ezek megvannak, a munkáltató, szakemberek, munkavállalói képviselet meg tudja mondani, hogy a munkakörülményeket figyelembe véve, hogy lehet a legjobban csökkenteni a stresszt (ami most elsődleges cél minden munkahelyen), hogy képes aktívabbá tenni, és az ülő munkavégzésből kimozdítani a munkavállalókat, hogy tudnak egészségesebb életvitelt eredményező szokásokat teremteni gondoskodó munkáltatóként.

Köztudott, hogy a fizikai, illetve például egy íróasztal mögötti szellemi munkavégzés eltérő módon veszi igénybe testünket.

Már az EU-s iránymutatások is abba az irányba terelnek bennünket, hogy csökkentsük az ülő munkavégzés idejét maximum 5 órára. A 2 órás vagy azt meghaladó hosszantartó ülést, mint kockázatot kezelni kell és megelőzni, hogy ilyen feltétel kialakulhasson. Biztosítani ülő/álló munkaállomásokat a testhelyzet váltására, és ideálisan 30–40 percenként, de legfeljebb 50 percenként megtörni az ülést. Ezt lehet napi tornákkal, átmozgatást támogató megoldásokkal, oktatásokkal, heti rendszeres sportfoglalkozásokkal, tornaterem biztosításával, tornabérlet, terembérlet megoldásokkal, népszerűsítő kampányokkal, sportnapokkal, helyi vagy országos sporteseményekre való nevezésekkel is megoldani.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)