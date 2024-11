A Mol-csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 304,2 milliárd forint (847 millió dollár) volt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakában elért 344,5 milliárd forint (976 millió dollár) után – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Az értékesítés nettó árbevétele a harmadik negyedévben 2464,1 milliárd forintra (6,863 milliárd dollár) csökkent a tavalyi harmadik negyedévi 2567,9 milliárd forintról (7,271 milliárd dollár).

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki az eredményeket kommentálva kifejtette:

Az elnök-vezérigazgató a finomítási üzletág gyengébb teljesítményének okait a különösen kedvezőtlen külső gazdasági és pénzügyi környezet hatásaiban látja. Ezt azonban ellensúlyozni tudták a termelés növekedésével. Hernádi Zsolt kiemelte, hogy Magyarországon az öregedő mezők kitermelésének fokozásában sikereket értek el. Ígéretesnek ítéli a fogyasztási szolgáltatások üzletág eredményét is, mert úgy tudták tartani az előző évek eredményeit, hogy kisebb kúthálózatot üzemeltetnek.

A Mol első emberének értékelése szerint jó úton járnak a hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésében és jó stratégiai lépés volt a körkörös gazdaság területére belépni.

Az integrált üzleti modell és a régiós beágyazódás még a nehéz makrogazdasági és adózási környezetben is képessé teszi a társaságot jó pénzügyi eredmény elérésére és arra, hogy továbbra is hozzájáruljanak a régió ellátásbiztonságához. Haladnak stratégiai fejlesztési programjukkal is, különös tekintettel az okos átmenetet támogató beruházásokra. Tovább tudták építeni kapcsolataikat török és azerbajdzsáni partnereikkel, ennek eredményeképpen különösen jó lehetőségek nyílhatnak számukra ezekben az országokban a jövőben