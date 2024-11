Magyar Péter pénteken a közösségi oldalán közzétett egy bejegyzést arról, hogyan verte szét a magyarok megélhetését Orbán Viktor és Nagy Márton. A Tisza Párt elnöke a többi között megemlítette még az Európa-rekorder inflációt, a költségvetési hiányt és a zuhanó ipart is. Nagy Márton erre úgy reagált, hogy az inflációt a kormány ígéretéhez hűen a földbe döngölte, és szerinte Magyar Péter nincs tisztában a megfelelő adatokkal.

Magyar Péter a bejegyzésével Orbán Viktor péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjújára reagált, amelyben a miniszterelnök a magyar gazdaság helyzetéről is beszélt. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy ha nem lett volna háború, az uniós gazdaság sokkal jobb állapotban lenne, és egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy ha már 2020-ban is Donald Trump nyert volna, ki sem tört volna az ukrajnai háború.

– kommentálta Magyar Péter a miniszterelnök meglátásait.

Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium ezután közleményben reagált Magyar Péter posztjára. „A háborús inflációt a kormány – ahogy ígérte – tavaly egy számjegyűre letörte. Jelenleg 3 százalékon áll. Ezzel az inflációt földbe döngöltük, és ott is fog maradni. Jó lenne, ha Magyar Péter tisztában lenne a megfelelő adatokkal” – áll a közleményben.

A minisztérium szerint „Magyar Péter elszegényedésről hadovál”, miközben „Magyarországon növekedett a 8. legnagyobb mértékben lakosság vagyona a UBS Global Wealth Report 2024 szerint”.

Azt se felejtse el, hogy jelen pillanatban is közel 10 százalékkal nőnek a reálbérek, sőt a jövőben is fennmarad a jövedelmek vásárlóerejének 4–5 százalékos dinamikus emelkedése. De van még egy jó hír, a minimálbér még ennél is nagyobb mértkében emelkedhet a következő években. Jó lenne, ha Magyar Péter olvasná a KSH jelentéseit