Kilencezer munkahelyet szüntet meg és felére csökkenti a vezérigazgató fizetését a Nissan

A Nissan Motor japán autógyártó cég csütörtökön közölte, hogy hatalmas leépítéseket tervez, mivel eladásaik az utóbbi időben bezuhantak. Bejelentették, hogy több ezer munkahelyet szüntetnek meg, és a vezérigazgató fizetését is a felére csökkentik.

A Nissan közölte, hogy 9000 munkahelyet szüntet meg, 20 százalékkal csökkenti globális gyártókapacitását, továbbá a vezérigazgatója, Ucsida Makoto fizetését is 50 százalékkal csökkenti – írja a The New York Times.

Mindezek a lépések azután történtek, hogy a japán cég arról számolt be, hogy a pénzügyi év első felében a globális eladásaik csökkentek a fő piacaikon, vagyis Észak-Amerikában, Kínában és Japánban. A Nissan üzemi nyeresége 90 százalékkal, 214 millió dollárra esett vissza az április és szeptember közötti időszakban.

Számos versenytársához, köztük az amerikai Ford Motorhoz és a németországi Volkswagenhez hasonlóan a Nissan is küzdött, hogy lépést tartson a gyorsan változó fogyasztói preferenciákkal.

Kínában az elektromos járművek iránti növekvő keresletet nagyrészt az olyan helyi márkák elégítik ki, mint a BYD, amelyek a hazai piacra szabott, olcsó modelleket gyártanak. Ez a váltás számos hagyományos autógyártót kiszorított, köztük a Volkswagent, amely sokáig uralta az ottani eladásokat.

Az Egyesült Államokban az elektromos járművek eladásának növekedése az elmúlt években lelassult, a fogyasztók egyre inkább a hibrid járműveket választják. Ez lendületet adott a Toyotának, de ártott az olyan autógyártók eladásainak, mint a General Motors és a Nissan, amelyeknek nincs hasonló kínálatuk.

Ucsida Makoto és más vezetők önként mondtak le fizetésük egy részéről. A vezérigazgató elmondta, hogy a költségcsökkentések által felszabaduló forrásokat a Nissan elektromos járműkínálatának megerősítésére fogják felhasználni Kínában, az Egyesült Államokban pedig a hibridkínálat megerősítésére. Az átfutási idők csökkentése érdekében a vállalat a partnerségek kihasználását tervezi, többek közt a Hondával.

A márciusban véget érő pénzügyi évben a Nissan becslései szerint a működési nyereségük 973 millió dollárra csökken az előző évi 3,7 milliárd dollárról.