Különleges módszert alkalmaznak egy magyar településen, így váltják vissza a palackokat

Sorkikápolnán a polgármester főállásban falugondnok is, és már az palackok visszaváltását is átvállalta. A településen ugyanis nincs REpont, így Szombathelyre kell utazniuk a lakosoknak, hogy ne vesszenek kárba a betétdíjas flakonok, üvegek.

A 248 lakosú Sorkikápolnán nem lehet helyben visszaváltani a palackokat, ezért Mező Gábor, a falu polgármestere gyűjti össze a flakonokat és viszi el a legközelebbi REpontra.

A Vas vármegyei hírportál beszámolója szerint az is szóba jöhetne, hogy a lakosok összegyűjtenek egy nagyobb mennyiséget és tömegközlekedéssel beutaznak a közeli városba, de ezzel újabb bonyodalom adódik: ha túl nagyok a táskák, akkor előfordulhat, hogy az autóbuszon poggyászdíjat kell fizetni, valamint a leszállóhelytől még sokat kell gyalogolni a legközelebbi REpontra. Így a polgármester átvállalta az üvegvisszaváltást.

Nyáron gyakrabban, ilyenkor ősszel három hét alatt gyűlik össze egy falubusznyi mennyiség. Egyszerre általában több mint ezer darabot váltunk vissza. Muszáj volt valamit kitalálnunk, hogy ne vesszenek kárba a betétdíjas flakonok, üvegek

– mondta a falu vezetője.

Egy helyi lakos is úgy nyilatkozott: „Az ötven forint, az ötven forint, sok pénz ahhoz, hogy kidobjuk. Gyűjtjük a flakonokat, dobozokat, több ezer forint is lapulhat a zsákokban. Nagy segítség, hogy falubusszal havonta egyszer, kétszer bemegyünk Szombathelyre és visszaváltjuk azokat. Ha kell, akkor én is segítek a polgármesternek. Ketten mégiscsak gyorsabban haladunk.”

Mint ismert, október 26-tól tranzakciónként 5 ezer forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a Mohu, ezentúl a gépek maximum ebben az értékben adják ki a vásárlási utalványt is. Innentől kezdve több tranzakcióban lehet visszaváltani az italcsomagolásokat, amennyiben 100-nál is több van nálunk.

Friss hír az is, hogy a kormány módosítaná a többutas palackok visszaváltási díját, mivel a jelenlegi szabályozás számos konfliktust okozott már. A legtöbb visszaváltható palack azonban nem ilyen, hanem úgynevezett egyutas, amelynél továbbra is marad a korábban jogszabályban rögzített 50 forintos díj.