400 forint alatti euróról idén már ne is álmodjunk

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője úgy véli, hogy a kormány szándékosan gyengíti a magyar fizetőeszközt az eruóval szemben, ezzel ösztönözvén az exportot és a versenyképességet, viszont ennek van egy árnyoldala is, nevezetesen, hogy a lakosság csak azt látja ebből, hogy egyre kevesebbet ér a pénze és minden egyre drágább számára. Elárulta azt is, hogy 400 forint alatti euróról ne is álmodjunk már idén.