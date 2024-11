Kevesen beszélnek róla: Trump segített megdönteni egy magyar rekordot

Trump győzelmi hírére a részvényindexek új csúcsra emelkedtek az Egyesült Államokban, és a magyar tőzsde is rekordot állított be. A vállalati adóterhek várható csökkenése hajtja elsősorban a ralit. Ugyanakkor a választási győzelem hírére a forint rég nem látott szintre gyengült, az euróval szemben átmenetileg a 412 forintot is elérte. Emellett a befektetők a beígért amerikai védővámoktól tartanak. Heti összefoglalónk.