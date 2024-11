Újabb történelmi mélypontot ért el a magyar fizetőeszköz

A magyar fizetőeszköz vonatán nincsen fék, tovább száguld a mély felé. Hétfőn délután már 411 fölött járt a forint értéke az euróval szemben, de a lengyel zlotyval szemben is történelmi mélypontra süllyedt.

A hétfő reggelt még 408-nál kezdte a forint az euróval szemben, azonban egész nap szélsebesen csökkent, mire délutánra egészen 411 fölé kúszott a szám – derül ki a Portfolio elemzéséből.

A magyar fizetőeszköz nem éppen a fénykorát éli, hetek óta mélyrepülésben van az euróval szemben, a dollár ellenében pedig Donald Trump győzelme óta a sarokba szorulva kapja megállás nélkül a pofonokat.

Hétfő délután 15 óra magasságában elérte a 411 forintos árfolyamot az euró,

estére azonban pici csökkenéssel ez a szám már „csak” 410,4. A bankközi piacon eközben 385,4 dollárt kérnek a magyar devizáért cserébe.

Volt azonban egy másik történelmi csúcs is a nap folyamán: a lengyel zloty hétfőn reggel valamivel kevesebb mint 94 forintot ért. A magyar fizetőeszköznél egyelőre semmi jele, hogy ki tudna térni az ütések elől, miközben az amerikai és az európai tőzsdéken is béke honol, és a kötvénypiacok is nyugodtak.

A történelmi rekord azonban még messze van: 2022. októberében 433,965 volt az euróárfolyam.