Varga Mihály benyújtotta: a védelmi után itt az új gazdaságpolitikai korszak költségvetése

Nyolc év gyakorlatával szakított idén a magyar kormány azáltal, hogy a tavasz helyett ősszel terjesztette az Országgyűlés elé a következő évi költségvetési törvényjavaslatot. Ezúttal az amerikai elnökválasztás végkimenetelére várt a kabinet, amin Magyarország számára kedvező döntés született.

„A Covid-járvány kitörés óta négy nehéz évet tudhatunk magunk mögött” – mondta a költségvetés-tervezet átadásának sajtótájékoztatóján Varga Mihály. A pénzügyminiszter az orosz–ukrán háború okozta nehézségekre utalt, de említette, hogy az amerikai választások is nagyban befolyásolják a magyar költségvetés kilátásait – utóbbit nevezte meg annak okaként, hogy a kormány ősszel bocsátja a parlament elé a költségvetési törvényjavaslatot. „Továbbra is háborús helyzet uralkodik, de Donald Trump ismételt amerikai elnökké választásának köszönhetően közelebb kerülhetünk a békéhez, ami a magyar költségvetésre is hatással van” – mondta Varga Mihály, konkrét „Trump-elemként” említve a biztonsági kiadásokra fordított összeget, amelyet így a NATO-minimumra szorítanak.

A kormány 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol 2025-ben.

A kormány a hiány mértékét 2025-ben 3,7, 2026-ra pedig 2,9 százalékra mérsékli. Ezzel egyidejűleg az államadósság GDP-arányos mértékét 72,6 százalékra javítja, a következő években pedig tovább mérsékli.

Az új lehetőségek költségvetése

Orbán Viktor miniszterelnök 2023-ban úgy fogalmazott, hogy 2024 a növekedés éve lehet. A kormányfő ezen prognózisa nem igazán jött be, elég, ha csak arra gondolunk, hogy a magyar gazdaság technikai recesszióban van. Varga Mihály ezzel kapcsolatban azt mondta: idén elindult a növekedés 2023-hoz képest, de való igaz, nem a remélt ütemben. „Ugyanakkor a makrogazdasági mutatók is javulnak és a reálbérek is növekednek, ahogy a fogyasztás is lendületet vett” – tette hozzá a tárcavezető. Utóbbit azonban a KSH adatai cáfolják.

„Az Európai Bizottság, az OECD, az IMF, valamint a hitelminősítők mind kedvezően ítélik meg a magyar gazdaság kilátásait, annak jövőbeli teljesítményét egyenesen az élmezőnybe várják uniós viszonylatban. A kormány világos célt tűzött ki: ismét magas ütemű pályára kell állítani a magyar gazdaságot. Ennek részét képezi a bérek emelkedése, a gazdasági semlegességre való törekvés, illetve a gazdasági akcióterv elemei, ami többek között azt célozza, hogy több pénz maradjon a családoknál és erősödjenek a kis- és középvállalkozások (kkv)” – jelentette ki Varga Mihály.

A pénzügyminiszter öt fő elemet emelt ki a költségvetésből:

családok támogatása,

a vállalkozások erősítése,

a rezsicsökkentés megvédése,

a nyugdíjak értékének megőrzése,

a fizikai biztonság (határvédelem) garantálása.

A 2024-es védelmi költségvetés volt, a 2025-ös pedig a kellő óvatosság melletti új gazdaságpolitika költségvetése, fókuszban az építkezéssel

– szögezte le Varga Mihály.

A tárcavezető kiemelte: a kormány célja fegyelmezett államháztartás mellett csökkenteni az államadósságot, illetve a hiányt.

A 2025-ös évre 3,2 százalékos általános fogyasztóiár-indexszel számolt a kormány. Ehhez hozzájárulhat, hogy a bruttó kamatkiadások jelentette teher a GDP 4,8 százalékáról 3,8 százalékra csökken, ami nagyobb mozgásteret biztosít.

Sarokszámok

A jövő évi költségvetés-tervezet ma válik elérhetővé az Országgyűlés honlapján. Varga Mihály az alábbi sarokszámokat emelte ki belőle:

A honvédelmi kiadásokat a NATO elvárásainak megfelelően a GDP 2 százalékában határozták meg. Ez 1753 milliárd forintot jelent. Varga Mihály kitért a határvédelem kérdésére. Rámutatott, hogy Magyarország uniós kötelezettségnek tesz eleget a déli határ védelmével, amihez. Ez 2015 óta 800 milliárd forintot vont el a költségvetésből – 2025-ben plusz 40 milliárdot –, a kormány továbbra is várja az Európai Unió ehhez történő hozzájárulását.

a NATO elvárásainak megfelelően a GDP 2 százalékában határozták meg. Ez 1753 milliárd forintot jelent. Varga Mihály kitért a határvédelem kérdésére. Rámutatott, hogy Magyarország uniós kötelezettségnek tesz eleget a déli határ védelmével, amihez. Ez 2015 óta 800 milliárd forintot vont el a költségvetésből – 2025-ben plusz 40 milliárdot –, a kormány továbbra is várja az Európai Unió ehhez történő hozzájárulását. A rendvédelmi és közbiztonsági kiadások 88 milliárd forinttal 1396 milliárd forintra emelkednek

88 milliárd forinttal 1396 milliárd forintra emelkednek A családtámogatások jogcímen szereplő költségelem 447 milliárd forinttal 3754 milliárd forintra emelkedik. Varga Mihály Európa legszélesebb spektrumú családtámogatási rendszerének titulálta a magyart, példaként említve a négy- vagy többgyerekes anyák szja-mentességét, illetve azt a már bejelentett intézkedést, miszerint megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt. De ide tartozik az új munkáshitel, mint lakhatási feltételek javítását célzó intézkedés.

jogcímen szereplő költségelem 447 milliárd forinttal 3754 milliárd forintra emelkedik. Varga Mihály Európa legszélesebb spektrumú családtámogatási rendszerének titulálta a magyart, példaként említve a négy- vagy többgyerekes anyák szja-mentességét, illetve azt a már bejelentett intézkedést, miszerint megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt. De ide tartozik az új munkáshitel, mint lakhatási feltételek javítását célzó intézkedés. Maradnak a rezsivédelmi intézkedések , amire 880 milliárd fordítanak 2025-ben. Megszűnik a rezsivédelmi alap, az ezáltal felszabadult forrásokat a minisztériumok számláin landolnak.

, amire 880 milliárd fordítanak 2025-ben. Megszűnik a rezsivédelmi alap, az ezáltal felszabadult forrásokat a minisztériumok számláin landolnak. Nyugdíjcélú kifizetések 7200 milliárd forintot tesznek ki, ami 650 milliárd forinttal több, mint idén. Garantálják a 13. havi nyugdíjat és az infláció mértékével megegyező nyugdíjemelést. (Idén azonban elmarad a nyugdíjprémium)

kifizetések 7200 milliárd forintot tesznek ki, ami 650 milliárd forinttal több, mint idén. Garantálják a 13. havi nyugdíjat és az infláció mértékével megegyező nyugdíjemelést. (Idén azonban elmarad a nyugdíjprémium) Oktatásra 500 milliárd forinttal többet 3876 milliárd forintot fordítanak, míg

500 milliárd forinttal többet 3876 milliárd forintot fordítanak, míg egészségügyre 3717 milliárd forint megy jövő évben, ami 330 milliárd forintos növekedést jelent.

A legtöbb területen reálértékű növekedés megy végbe 2025-ben – hangsúlyozta Varga Mihály.

A Költségvetési Tanács egyetért a jövő évi költségvetési törvény tervezetével, amelyet véleményében hitelesnek és végrehajthatónak ítélt meg. A Tanács megerősíti, hogy a jövőre tervezett 3,4 százalékos gazdasági növekedés elérhető, az államadósság csökkentése megvalósítható. A Tanács véleményének birtokában a kormány a 2025-ös költségvetési törvényjavaslatot hétfőn terjeszti az Országgyűlés elé.

Különadókat vezetnek ki

A pénzügyminiszter a különadók kivezetése is kitért. Január 1-el

kivezetik a légitársaságokat, a távközlési vállalatokat, valamint a gyógyszergyártókat sújtó különadókat, míg a reklámadót további 1 évig felfüggesztik.

A költségvetési tartalék 100 milliárd forint. Varga Mihály megjegyezte: a tárcák forrásainak emelésével, fegyelmezett gazdálkodás mellett biztosítottnak látják a költségvetést.

A jövő évi költségvetési országgyűlési zárószavazására december 20-án kerül sor.

Számolnak az uniós forrásokkal

Az Index azon kérdésére, miszerint a költségvetés számára mekkora további mozgásteret engedélyez a jelenleg visszatartott uniós kohéziós támogatások Európai Unió általi visszatartása, Varga Mihály úgy válaszolt: Magyarország továbbra is várja a jogosan járó uniós források megérkezését.

A tárcavezető cáfolja azokat a híreket miszerint uniós viszonylatban Magyarországra érkezik a legkevesebb GDP-arányos uniós támogatás „A bruttó hazai termék 1,7-1,8 százaléka érkezik idén uniós támogatásként. Csak agrártámogatásként 500 milliárd forint érkezett, ami önmagában meghaladja a GDP 0,5 százalékát. A viták és a feszültségek ellenére megfelelő ütemben érkeznek az uniós források, az azonban kétségtelen tény, hogy vannak olyan támogatási elemek, mint például a helyreállítási és újjáépítési alap (RRF), melyeknél a Magyarországnak járó forrás mindössze 8 százaléka érkezett meg eddig. A források azonban folyamatosan érkeznek, erre számítunk jövőre is. Az Európai Bizottság érdeke is az ellentétek feloldása, és hogy Magyarország megkapja a jogosan járó uniós forrásokat” – hangsúlyozta Varga Mihály.

