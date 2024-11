Nincs akadály a magyar milliárdos előtt: jóváhagyták a nagy üzletet

Helyére került a puzzle utolsó darabkája is azzal, hogy a Gazdasági Versenyhivatal zöld utat adott az Auchan felvásárlásának. A hatósági bizonyítvány általi jóváhagyás azt jelenti, hogy a francia hátterű élelmiszer-kiskereskedelmi áruházlánc hazai leányvállalatában, az Auchan Hungary Kft.-ben hivatalosan is tulajdonrészt szerzett Jellinek Dániel nagyvállalkozó.

Minden akadály elgördült az elől, hogy Jellinek Dániel üzletember érdekeltséget szerezzen az Auchan Hungary Kft.-ben, ezáltal pedig közvetve az a magyar gazdaságpolitikai cél is teljesüljön, hogy a bankszektorhoz, az energetikához vagy a távközléshez hasonlóan a kiskereskedelemben is érdemben növekedjen a hazai tulajdoni részarány. Ehhez az utolsó lépés a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyása volt, ami kedden – ahogy az borítékolható volt – formálisan is megtörtént.

Jóváhagyta a GVH a fúziót

A GVH honlapján frissen publikált hatósági bizonyítványban ugyanis azt írják: „A Gazdasági Versenyhivatal a Biery Investments Zrt.-nek az Auchan Magyarország Kft., a Ceetrus Hungary Kft. és az NHOOD Services Hungary Kft. vállalkozások feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a GVH jóváhagyta a fúziót. A döntéssel a hatóság versenytanácsa is egyetértett.

Érdemes felidézni, hogy három éven át húzódott a tárgyalás az Auchan Magyarország és Jellinek Dániel cégcsoportja között. A vevői oldalon sokáig arról szóltak a hírek, hogy a befektetéskezeléssel foglalkozó, magyar–amerikai tulajdonú Indotek Group szerez 47 százalékos kisebbségi tulajdont, ám a Jellinek-érdekeltségek közül a Biery Investments Zrt. lett a befutó. Ennek a körülménynek különösebb gyakorlati jelentősége azonban nincsen.

Változik a világ, változik a kereskedelem

Abban, hogy ilyen hosszúra nyúlt a 2021 szeptemberében indult folyamat, alaposan közrejátszott, hogy a válságok korában élünk,

jelentősen átalakította a gazdasági peremfeltételeket előbb a pandémia, majd a háború, a kiskereskedelmi piacon is változtak a játékszabályok.

Az Indotek Groupnál tavaly novemberben úgy nyilatkoztak az ambiciózus tervekről, hogy öt-hat éven belül a harmadik legnagyobb piaci részesedéssel bíró szereplővé emelnék az Auchant. Ez a mostani erőviszonyok mentén azt jelenti, hogy az áruházlánc megérkezne közvetlenül a Lidl és a SPAR mögé, miután beelőzte a Pennyt, az Aldit, a CBA-t, a Coopot, sőt még a Tescót is.

Dinamikus növekedés várható

A terveivel kapcsolatban akkor Jellinek Dániel azt üzente lapunk hasábjain keresztül, hogy

a bővülés révén az erősödő üzleti pozíciók elsődleges nyertesei a vásárlók lesznek, akik így egyre nagyobb számban érhetik el az Auchan kedvező árú, minőségi termékeit.

Ismertette: a távolabbi tervek, célkitűzések között az is szerepel, hogy az Auchan-lánc hazai bővülése révén helyzetbe hozzanak olyan hazai élelmiszer- és agráripari vállalkozásokat, vállalatokat, amelyek versenyképes áron, megbízhatóan és kiváló minőségű termékeket állítanak elő, s így nemcsak hazai, hanem regionális szintű beszállítókká is válhatnak.

