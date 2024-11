Továbbra is keresi erejét a forint, az USA-ból jövő adatok nem tettek jót

Bár a 411 feletti szintről indulva szerdán a nap nagy részében 409 alatt volt az forint–euró árfolyam, a múlt heti gyengülést nem sikerült ledolgozni a magyar fizetőeszköznek. A várakozásoknak megfelelően alakuló amerikai inflációs adatok hatására erősödött a dollár, ami aztán a forintra is kihatással van.

A múlt heti eséseket követően, a héten sem muzsikál jól a forint a nemzetközi devizapiacokon. Hétfő délután már 411 felett járt a forint értéke az euróval szemben, de a lengyel zlotyval összevetve is történelmi mélypontra süllyedt.

A magyar fizetőeszköz nem éppen a fénykorát éli. Egészen konkrétan hetek óta mélyrepülésben van az euróval szemben, a dollár ellenében pedig Donald Trump győzelme óta a sarokba szorulva megállás nélkül kapja a pofonokat.

Szerdán sem tudott visszaerősödni az euróhoz képest napok óta 410 körül mozgó hazai deviza – 411 felett is járt, majd kora délutánra bement 409 alá. A dollárhoz képest gyengült a forint. Kedden 388 közelében is járt a „zöldhasúhoz” képest, ahogy szerdán is, ám kora délutánra 384,5 körülre erősödött vissza a hazai fizetőeszköz.

A piac nagyon várta a globális kereskedésre nagy hatással bíró amerikai inflációs adatokat. Melyek magyar idő szerint szerda délután meg is érkeztek, erről itt számoltunk be.

Az adatokra emelkedtek a tőzsdei részvények, csökkentek a kötvényhozamok, míg a dollár erősödött az euróhoz képest.

Az amerikai fizetőeszköz 1,058 körül mozgott 16.45 körül az euróval szemben.

Az erősödő dollár a forintra is hatással volt. 16.45-kor a 386,5-ös szinten evickélt.

Az euróval szemben továbbra is 409 alatt, 408,6 körül mozgott a forint a magyar piaczárás előtt negyedórával.

A történelmi rekord azonban még messze van: 2022. októberében 433,965 volt az euróárfolyam.