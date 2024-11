Drasztikusan emelkedett októberben a lakások ára, pedig szeptemberben pedig még csak 0,9 százalékos volt a havi drágulás üteme. Éves összevetésben is jelentős a gyorsulás: októberben 9,9 százalékkal nőttek a lakóingatlanárak, miközben szeptemberben még közel 7 százalékos volt az éves áremelkedés – áll az ingatlan.com legfrissebb kutatásában.

Októberben több mint 2 százalékkal drágultak a lakásárak az egy hónappal korábbihoz képest. Miközben szeptemberben jóval lassabb, 0,9 százalékos volt a havi szintű országos áremelkedés. Éves szinten a szeptemberi csaknem 7 százalékról majdnem 10 százalékra gyorsult az áremelkedés üteme.

Bizonyos nagyvárosok lakásárai már meghaladják egyes budapesti kerületekét. A gyorsuló drágulásnak ugyanakkor megvannak a veszélyei és korlátai is.

A Debrecent és Szegedet is magában foglaló észak-alföldi és dél-alföldi régió több mint 11 százalékos éves áremelkedéssel zárta a múlt hónapot, ami az országos és a budapesti lakásdrágulást is meghaladja. A fővárosban szintet lépett az eladó lakások és házak átlagos négyzetméterára, ez ugyanis megközelíti 1,1 millió forintot, az éves áremelkedés üteme pedig közel 11 százalékos volt Budapesten.

Az észak-alföldi és d él-alföldi régió hasít leginkább

A friss adatok alapján a fővárosi lakáspiac lendületben van, közben az budapesti agglomerációban havi szinten 0,1 százalékkal csökkentek az árak, az éves mutató pedig 5,8 százalékra lassult az egy hónappal korábbi 6 százalékról – ismertette az eredményeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az országon belüli különbségeket kommentálva közölte azt is, hogy az éves drágulás az észak-alföldi és dél-alföldi régióban is meghaladta a 11 százalékot, ami az országos és a fővárosi átlagnál is tempósabb emelkedést jelent. Ez pedig elsősorban a debreceni és szegedi lakóingatlanok iránti kereslet növekedésével magyarázható.

A vármegyeszékhelyek lakáspiacát nézve pedig az látszik, hogy már tíz nagyvárosban haladja meg az átlagos négyzetméterár a 600 ezer forintot. Debrecen van az élen négyzetméterenként 853 ezer forinttal. A második helyen lényegében holtversenyben áll Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Szeged 790–804 ezer forintos átlagos árral. Ezeknek a városoknak az átlaga meghaladja bizonyos budapesti kerületekét is. Pécsen ehhez képest még alacsonyabbak az árak 689 ezer forintos szinttel, míg Egerre, Szombathelyre és Kecskemétre a 650 ezer körüli négyzetméterár a jellemző.