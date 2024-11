Mindent bukhat, aki ezt elmulasztja idejében megtenni

Egyre többen ismerik fel a szellemi tulajdon védelmének gyakorlati jelentőségét, közülük is kiemelkednek a legtöbb nemzeti védjegyoltalommal rendelkező vállalatok, amelyek jellemzően a gyógyszeripart, a médiát vagy az FMCG-szektort képviselik, de feltűnik az élmezőnyben a szeszesital-gyártás és a szerencsejáték is. Emellett vetettünk egy pillantást a magyar gazdasági szereplőkhöz köthető európai uniós védjegyekre, de az is legalább ilyen tanulságos, milyen konkrét üzleti előnyökkel jár a gyakorlatban a jól menedzselt szellemi tulajdon.