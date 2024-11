Kiderült, hogy melyik típust gyárthatják először a debreceni BMW-gyárban

Ha minden a tervek szerint alakul, 2025 nyarán megkezdik a termelést a debreceni BMW-gyárban, most pedig az is kiderült, hogy melyik lehet az első típus, ami legördülhet a szalagról. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban és Münchenben is csak a magyarországi indulás után kezdik el az új modell gyártását.