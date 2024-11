Kínai óriáscég épít gyárat a kaposvári ipari parkban

A kaposvári ipari parkban épül a kínai J-Star legnagyobb európai üzeme – írja a Somogy vármegyei hírportál. A kínai cég lineáris motorokat gyárt majd Kaposváron, amelyeket a tengerentúlra exportálnak. A termelést 2025 elején kezdik.

Tonghe Fan, a J-Star Motion Hungary Kft. gyárigazgatója elmondta, hogy az első körben 90 munkavállalót vesznek fel, amit később akár duplájára, vagy 200-ra is növelhetnek.

„A gyárunk egy 97 ezer négyzetméteres telken fekszik, amelyből már beépítettünk 47 ezer négyzetmétert, az épület mérete pedig 23 ezer négyzetméter és az a tervünk, hogy ezt még a jövőben bővítjük, amelyhez meg is van minden lehetőségünk” – folytatta Tonghe Fan.

A gyárát Szita Károly polgármester és Borhi Zsombor alpolgármester is meglátogatta. A polgármester szerint a következő év „ipartörténeti lesz” Kaposvár számára, mivel három gyár is épül a városban. a kínai üzem mellett a Szabó Fogaskerék új gyára és a keleti ipari parkban a Sisecam épülő üveggyárára is elkészülhet 2025-ben.

A vállalat anyacége Kínában lineráris motorokat, hidraulikus szerkezeteket és okos mozgásmegoldásokat gyárt. A kaposvári gyárat 60 millió euróból építik és 80 millió eurós árbevételre számítanak.