Szupererőt kaptak az újságírók, ilyet még nem láttunk

A mesterséges intelligencia (AI) a szerkesztőségekben is utat tört magának, az egyik legnagyobb brit gazdasági lap, a Financial Times is használja. Főleg történetek felkutatásában és kibontásában, illetve adatelemzésben és annak prezentációjában bizonyult nagy segítségnek – jelezte Matthew Garrahan a Financial Times digitális platformokért és stratégiáért felelős vezetője a Web Summit konferencián Lisszabonban.