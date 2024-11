Idén áprilisban számolt be arról az Index, lapunk számára eljuttatott szakmai véleményekre hivatkozva, hogy engedély nélkül végez a kismamák számára kulcsfontosságú NIPT-vizsgálatot (magzati DNS-teszt, anyai vérből) Magyarországon a szlovéniai GenePlanet, amely a honlapján jelzi: tesztjeiért nem vállal garanciát. A szóban forgó cég állítja: megfelel a jogi és szabályozási követelményeknek. Az Egészséges Utódokért Alapítvány a hatósághoz fordult, az ügy végére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által lefolytatott vizsgálat tehet pontot.

A tét nem kicsi: amennyiben az NNGYK úgy találja, hogy a GenePlanet engedélyköteles tevékenységet végez a megfelelő hatósági bizonyítványok hiányában, 3 évre köteles eltiltani a szlovén céget, illetve pénzbírsággal sújthatja. Korábbi megkeresésünkre az NNGYK annyit árult el: valóban vizsgálatot folytat az ügyben.

Itt hagytuk abba a történetet nyár elején, most pedig újabb fejleményekkel jelentkezünk.

„A szakmai javaslat megszületett, és fájna a GenePlanetnek (ahhoz, hogy érvénybe is lépjen, szervezetvezetői aláírásra van szükség) – csakhogy az egyébként mintegy tíz hónapja húzódó procedúra ismét áll”, jelezte az ügyet ismerő forrásunk, ami arra utal, hogy az NNGYK meghozta döntését az ügyben.

Csakhogy ezzel párhuzamosan egy másik eljárás is zajlik az NNGYK-nál, amelynek alanya szintén a GenePlanet. A szlovén cég ugyanis egészségügyi szolgáltatói engedély kiadását kérte.

– világított rá forrásunk.

Ahogy az említett kérelem befogadásával az NNGYK is deklarálta, hogy a GenePlanet tevékenysége engedélyköteles. Ugyanis ha nem lenne az, akkor a hatóságnak vissza kellene utasítania a kérelmet – így köteles tenni minden esetben, amikor egy ügyben nincs hatásköre vagy nem illetékes. (Igaz, ezekben az esetekben át is teheti az esetet az eljárás lefolytatására jogosult hatósághoz, ám az egészségügyi szolgáltatás engedélyezése egyértelműen e szervezet asztala.)

És itt jön a csavar az ügyben. A szervezet működésére rálátó forrásaink szerint az NNGYK-nak arról nem kell tájékozódnia, hogy a kérelmező cég végzett-e egészségügyi szolgáltatásnak minősülő tevékenységet az engedélykérelem beadása előtt. Amennyiben tudomására jut, hogy igen, hivatalból köteles eljárást indítani. Márpedig az NNGYK tisztában volt a GenePlanet működésével, hiszen befutott hozzá az Egészséges Utódokért Alapítvány jelzése, aminek nyomán startolt a vizsgálat. (Az alapítvány több mint egy éve jelezte a hatóságnak, hogy szerinte nem a jogszabályoknak megfelelően működik a GenePlanet.)

– jelezte forrásunk.

Ráadásul rendkívül rossz üzenet volna az egészségügyi szakmának, hiszen a jelenleg elérhető NIPT-ek legnagyobb szolgáltatói (Vascular Diagnostics Kft., New Era Genetics Kft., Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft.) mind magyarországi telephellyel, az egészségügyi tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel, saját genetikai laboratóriummal rendelkeznek, a fenti jogszabályok, szakmai ajánlások betartásával végzik munkájukat – e háttér fenntartása havonta sok millió forintot emészt fel.

Mi az a NIPT-teszt?

A szóban forgó vizsgálat az úgynevezett nem invazív prenatális genetikai teszt (NIPT), amely az anyai vérben keringő magzati DNS-t vizsgálja, és a magzat kromoszómális egészsége kapcsán ad 99 százalék feletti megbízhatóságú kockázatbecslést. A teszt a méhlepény- és a magzatvízvizsgálat kockázatmentes alternatívája, elvégzéséhez elegendő vérvétel. Már a terhesség 10. hetétől kimutatja a Down-, az Edwards- és a Patau-kórt.

Ebből is jól látható, a vizsgálat kulcsfontosságú a gyermek egészsége szempontjából, közvetve pedig a kismama későbbi életére is kihatással lehet, hiszen tartósan beteg gyermeket nevelni lelkileg és fizikailag is embert próbáló feladat. Ezért is végeztet sok várandós kismama magzati genetikai tesztet. Így ha kiderül valamilyen rendellenesség, a szülőknek van idejük eldönteni, vállalják-e a babát.