Egyre közelebb a megállapodás a minimálbér ügyében, de még nincs mindenben konszenzus

Közeledtek az álláspontok a minimálbér és a garantált bérminimum ügyében az érintett felek között, ám még így is több kérdés nyitott maradt az egyeztetésekkor.

Úgy tűnik, megszületett a megállapodás a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek között a minimálbér, valamint a garantált bérminimum következő évekre tervezett összegéről – értesült a Mandiner.

A lap információi szerint a legutóbbi, hétfői egyeztetés alkalmával hosszú hónapok tárgyalássorozata után állapodtak meg a felek, azonban a többéves egyezség végleges változatát a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) csak szerdán hozza nyilvánosságra. A legfontosabb kérdésben, vagyis a minimálbér- és garantáltbérminimum-emelési pályáról ugyanakkor megtörtént a megegyezés.

Mindez lehetővé teszi, hogy 2027–2028-ra a minimálbér összege elérje az ezer eurót, a bruttó átlagkereset pedig az egymillió forintot.

A Mandiner cikkében megjegyzi, hogy a megállapodás részleteiről még informálisan is egyeztetnek a munkáltatók, a szakszervezetek, illetve a kormányoldal, mert a lap értesülései szerint nem minden részlettel kapcsolatban jött létre konszenzus. Emiatt a jövő évi emelés mértékéről megjelent sajtóinformációk sem tekinthetőek irányadónak, ugyanis szerdáig az éves emelés mértékéről és a vállalkozói oldal követeléseiről is folyamatosan lesznek egyeztetések a háttérben, és akár 1-1 százalékról is hosszú vita folyhat.

Mindezek mögött az áll, hogy bármekkora is lesz 2025-ben a minimálbér és a bérminimum emelése, a mérték érdemben meghaladja a gazdaság teljesítményét.

A cikk szerint biztosra vehető, hogy a minimálbér a következő években – 2028-ra – több mint 40 százalékkal lesz magasabb a jelenlegi, bruttó 266 800 forintos összegnél.

A több munkavállalót, így a munkáltatók költségvetésének jóval nagyobb terhet jelentő garantált bérminimum jövője az egyik központi témája a felek utolsó pillanatig elhúzódó egyezkedésének a Mandiner információi szerint. A kormány korábban bemutatott tervei és a szakértők egybehangzó véleménye szerint azonban ahhoz, hogy belátható időn belül meghaladja az átlagkereset az egymillió forintot, évente legalább 9-10 százalékkal kell emelkednie a bérminimumnak.

Cégbezárásokkal járhat a milliós átlagbér?

Orbán Viktor miniszterelnök már október elején bejelentette, hogy a bruttó 1000 eurós minimálbért és a bruttó egymillió forintos átlagbért már 2026–27-re elérhetőnek tartja, nem pedig 2028-ra, ahogy korábban tervezték. A Pénzcentrum szakértőket kérdezett a terv megvalósíthatóságáról, valamint a kis- és középvállalkozások esetlegesen kialakuló fizetőképességi problémáiról.

Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum cégvezetője úgy látja, hogy számos feltétel szükséges a kitűzött bérszintek eléréséhez. Kiemelte a stabil és magas gazdasági növekedést, az infláció kontrollálását és a termelékenység javítását.

A munkaerőköltségek növekedése, valamint a versenyképesség fenntartása kihívást jelenthet a vállalatok számára. Szerinte a kitűzött célok és a gazdasági növekedés érdekében a kormány részéről megfontolandó lenne a vállalati adóterhek csökkentése, valamint kijelentette, hogy összességében átfogó gazdaságpolitikai intézkedések és strukturális reformok szükségesek.

Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy több mint duplájára kell növelni a minimálbért annak érdekében, hogy a dolgozók a jelenértéken elérjék a 410 ezer forintos nettó bért, amire 4-5 éven belül kevés esélyt lát. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy legalább 20 százalékos bérnövekedésre lenne szükség évente, és erre még egy pozitív gazdasági szcenárió mellett is kérdőjeles fogadni.

Ekkora növekedés csak komoly technológiai váltással érhető el, ami komoly beruházásokkal is jár. Ehhez források kellenek, és nem hagyható ki az oktatás, betanítás sem

– fogalmazott.

Hornyák József, a Portfolio makroelemzője ezzel szemben teljesen reálisnak látja a bruttó 1 millió forintos átlagbér elérését a következő pár évben.

Miután a kormányzat, a vállalati, illetve a munkavállalói képviseletek megállapodtak abban, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagbér 50 százalékára emelkedjen, így a 850 ezer forint körüli rendszeres bér mellett teljesülni fog az 1000 eurós minimálbér

– jelentette ki az elemző, hangsúlyozva, hogy ha a kormány 10 százaléknál gyorsabb átlagbér-emelkedést szeretne, akkor felvetődhetnek inflációs problémák, illetve egyes cégek leépítésekre kényszerülhetnek.