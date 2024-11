Ez sokaknak fájni fog: tízszeresére emelik a parkolás díját az egyik kerületben

A ferencvárosi parkolást üzemeltető FEV IX. Zrt. levélben értesítette a parkolási engedéllyel rendelkező lakosokat arról, hogy a jelenlegi díj 1000 százalékosára emelkedik az engedély kiváltásának éves díja, Kovács Gergely, a Hegyvidék polgármestere pedig közösségi oldalán jelentette be a „brutális” drágulást.

Sok IX. kerületi lakos kellemetlen levélre ébredt, ugyanis a ferencvárosi parkolást üzemeltető FEV IX. Zrt. egy ímélben számolt be a jövő évi parkolási szabályok változásairól. Az üzenetből kiderült, hogy a „Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján számos budapesti kerülethez hasonlóan a IX. kerület is csökkentette a várakozási hozzájárulások (parkolási engedélyek – a szerk.) kiváltásával kapcsolatban nyújtott kedvezményeket”.

Ennek eredményeként a korábban 2000 forintba kerülő éves parkolási engedély helyett 20 ezer forintba kerül majd a várakozási hozzájárulás kiváltása.

Emellett lehetőség lesz nem éves, hanem féléves engedély kiváltására is, amelynek ára jövőre 10 ezer forint lesz, a nyugdíjasok és a nagycsaládosok pedig 50 százalékos kedvezményt kapnak.

Ez a kedvezményes, első gépjármű után megfizetendő díj, ugyanis a lakásonkénti – nem lakosonkénti – második autóra járó kedvezmény teljesen megszűnik, így „az A várakozási övezetben lakók 150 000 forint; a B övezetben lakók 112 500 forint; a C övezetben lakók 75 000 forint; a D övezetben vagy övezeten kívül lakók 50 000 forint díj ellenében válthatják ki” a parkolási engedélyt.

Miért emelnek az önkormányzatok a díjakon?

A ferencvárosi önkormányzat levelében kitért arra is, hogy miért érezték szükségét annak, hogy megemeljék a parkolási engedélyek kiadásának díját. Az önkormányzat úgy látja, hogy a „parkolóhelyek iránti jelenleg kielégíthetetlen igény nemcsak azok számára okoz nehézséget, akik meg akarnak állni az autójukkal, de az eddigieknél barátságosabb, emberközpontú lakókörnyezet kialakításának is akadálya”, mivel a széles, babakocsikkal is kényelmesen használható járdák, valamint a fa- és cserjesorok helyét jelenleg autók foglalják el.

Az önkormányzat több – és egyre növekvő számú – lakossági várakozási engedélyt adott ki, mint amennyi díjköteles parkolóhely található a kerületben. Bár a kerületben lakók lakásonként egy autóval továbbra is kevesebb mint havi négy buszjegy áráért parkolhatnak – nagycsaládosok és nyugdíjasok kettőért –, arra számítunk, hogy a kiváltott engedélyek és ennek következtében az utcán parkoló autók száma csökkenni fog, mivel aki rendelkezik saját parkolóhellyel, vagy ténylegesen nem használja az autóját, nem fogja kiváltani az engedélyt

– magyarázta döntését az önkormányzat.

„Brutálisan” drágul a hegyvidéki parkolási engedély is

A ferencvárosi levél kiküldése előtt nem sokkal Kovács Gergely, a Hegyvidék polgármestere bejelentkezett közösségi oldalán, és beszámolt arról, hogy „több ezer szakértő bevonásával” elemezte a novemberi testületi ülés előterjesztéseit, amelyek között szóba kerül a parkolási díjak megemelése is.

Brutális adóemelések, az autósok ellen elkövetett merénylet, felelőtlen ingatlangazdálkodás és a fejlődés akadályozása

– sorolta a Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, hogy miről lesz szó a november 21-i testületi ülésen.

Kovács Gergely szerint jelenleg jóval több ingyenes parkolási engedélyt kapnak a lakók, mint amennyi parkolóhely van a kerületben, ezért az új parkolási rendelet célja, hogy lehessen parkolni.

„Tök jó, hogy ingyenes a parkolás, csak nem lehet leparkolni” – jegyezte meg Kovács Gergely, aki a ferencvárosi önkormányzathoz hasonlóan az engedélyek díjának emelésében látja a megoldást a problémára.

Brutális. Az első autóra a helyi lakóknak az egyik körzetben 24 ezer forintot kell majd fizetniük, a másikban pedig 30 ezer forintot évente

– foglalta össze röviden a kerület polgármestere, ami azt jelenti, hogy az olcsóbb körzetben nagyjából napi 66 forintot kell fizetniük majd a hegyvidékieknek első autójuk parkolása után.