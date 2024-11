Az MSZP benyújtott egy javaslatot, amely a rugalmas nyugdíjkorhatár visszaállítására, a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségére, az alapnyugdíj minimális szintjére, a nyugdíjak indexálására és a 13. havi nyugdíjra is határozott módosításokat kezdeményezne. Komjáthi Imre emellett elvárja a kormánytól, hogy jövő márciusig nyújtsanak be egy, az idősek érdekeit valóban képviselő törvényjavaslatot az Országgyűlés elé.

Az idősek méltó megélhetését, a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes nyugdíjrendszert biztosítani kell hazánkban, ennek érdekében az MSZP képviselői, Dr. Gurmai Zita, Komjáthi Imre és dr. Tóth Bertalan határozati javaslatot nyújtottak be, melynek fókuszában az áll, hogy a nyugdíjrendszer fenntartható, méltányos és igazságos módon szolgálja a magyar emberek érdekeit – tudható az MSZP közleményéből.

A párt szerint a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának alapját képezi, hogy az idősek nem tehertételt, hanem „értékes erőforrást jelentenek a társadalom számára”.

Kitértek arra is, hogy Magyarország versenyképessége és termelékenysége elengedhetetlen a rendszer stabilitásához és azt is, hogy „a közfinanszírozott nyugdíjak fedezete az állami szervek hatékonyabb működésével növelhető és megfelelő ösztönzőkkel az öngondoskodást támogató pénzügyi termékek elérhetősége is biztosítható volna.”

Az MSZP álláspontja, hogy a rugalmas nyugdíjkorhatárt és a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét vissza kell állítani.

A párt véleménye, hogy a békés nyugdíjas éveket mindenki megérdemli, aki tisztességgel végigdolgozta az életét, ezért minimális alapnyugdíjat javasolnak, amely „nem lehet kevesebb az átlagos öregségi nyugdíj 60 százalékánál”. Emellett a nyugdíjak indexálását – a nemzetgazdasági átlagkereset-növekedéssel összhangban –, illetve az alacsony nyugdíjban részesülők mielőbbi felzárkóztatását és a

mindenki számára azonos összegű 13. havi nyugdíjat is indítványozzák.

Az MSZP javaslatait az Országos Nyugdíjas Parlamenttel való egyeztetéseket, és az érintettekkel történt valódi konzultációt követően nyújtja be, ezért fontosnak tartják, hogy a kormány 2025. március 31-ig egy átfogó, az idősek érdekeit valóban képviselő törvényjavaslatot nyújtson be az Országgyűlés elé.