Az 50 milliomodik ügyfelét megünnepelve számos új szolgáltatást jelentett be a Revolut két társalapítója. Az új fejlesztésekkel a magánszemélyeknek és a vállalkozóknak is kedvezni próbálnak.

A Revolut 50 millió ügyfelét megünnepelve, a cég társalapítói Nik Storonski és Vlad Iacenko bejelentették a 2025-re bevezetni kívánt szolgáltatásaikat – olvasható a sajtóközleményükben.

A vállalat többek közt bejelentette, hogy egy új, mesterséges intelligenciával működő asszisztens is érkezik a jövőben. Az új szolgáltatás az okosabb pénzkezelési szokások, a jobb pénzügyi döntéshozatal és az egyszerűsített adminisztráció felé tereli az ügyfeleket.

Betörnének a jelzáloghitelek piacára is. Céljuk az, hogy a piacon a leggyorsabbként, egy munkanapon belül adjon végleges ajánlatot a hitelt igénylőknek. A szolgáltatást jövőre vezetik be, először Litvániában (ahol a cég központja is van), majd Írországban és Franciaországban.

Továbbá megkezdik a bankautomaták telepítését is.

A Revolut ATM-eken készpénzkiadás mellett akár befizetéseket is lehet majd indítani. A biztonság és az azonosítás érdekében pedig, arcfelismerőket szerelnek a gépeikbe.

Végső soron Revolut Businnes néven nyújtanának üzleti hitelt a vállalatoknak, emellett a pénzügyi tevékenységük irányításában is segítséget nyújtanak.