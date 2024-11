Parragh Lászlót újabb fontos pozícióból váltották le

Parragh Lászlót 24 év után leváltották a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöki posztjáról októberben, ez pedig meggyengítette pozícióját a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt.-nél is, ahol hétfő estig igazgatósági elnöki pozícióban volt.

A Világgazdaság értesülései szerint hétfő kora este tisztújítás történt a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt.-nél (KAVOSZ). A kisvállalati szektornak hitel- és pénzkölcsön nyújtására szakosodott társaságnak két tulajdonosa van: a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), amelynek éléről 24 év után idén októberben leváltották Parragh Lászlót. Emiatt a KAVOSZ tisztújítását a megszokottnál komolyabb érdeklődés övezte.

Az MKIK-nél októberben volt tisztújítás, ahol a korábbi elnököt, Parragh Lászlót kétharmados többséggel legyőzte Nagy Elek. Ez a változás pedig nem csupán az elnök személyét érintette, de az MKIK teljes elnöksége strukturális átrendeződésen esett át, aminek eredményeképpen több vidéki nagyvállalat vezetőjét is elnökségi tagnak nevezték ki.

Emellett olyan, a hazai és a régiós gazdasági térben jól csengő nevek is bekerültek az elnökségbe, mint Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója vagy Lőcsei Tamás, aki frissen távozott a PwC Magyarország vezérigazgatói székéből. Az MKIK új főtitkára a Budapesti Kereskedelmi Iparkamaránál hasonló pozíciót betöltő Csókay Ákos lett, a pénzügyekért felelős alelnöki pozícióra pedig Balog Ádámot kérte fel az új elnök.

Parragh László újabb elnöki posztot vesztett el

Balog Ádám korábban volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, majd az MKB Bank elnök-vezérigazgatója is, most viszont nemcsak az MKIK pénzügyekért felelős alelnöki posztját szerezte meg, hanem a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. (KAVOSZ) igazgatósági elnöke is lett.

Ebben a pozícióban nem mást váltott, mint Parragh Lászlót, aki eddig ezt a posztot is vitte az MKIK elnöksége mellett.

A Világgazdaság információi szerint a váltás komoly üzenettel bír, ugyanis azt vetíti előre, hogy az MKIK kiterjesztette a befolyását a KAVOSZ-ban. Ez azért lehet fontos, mert a társaság pénzügyi eszközeinek lehetőségeiben komoly változásokat fognak hozni az új kormányzati gazdaságpolitikai tervek.

A KAVOSZ legfontosabb terméke a Széchenyi Kártya. Ebben lényeges könnyítés állt be novembertől: minden beruházási típusú hitelénél 5-ről 3,5 százalékra csökkent a nettó fizetendő fix kamat mértéke a teljes futamidő alatt.