A vártnál hamarabb megtérülhet a reptér megvásárlása

Hiába a budapesti repülőtér hármas termináljának megépítése, gyorsforgalmi, vasút- és egyéb infrastruktúra fejlesztése is szükséges ahhoz, hogy reptérfejlesztés megtérülő beruházássá váljon. A megtérülés pedig akár hamarabb is bekövetkezhet – fogalmazott az Indexnek a Budapest Airport Zrt. elnöke, aki azt is elmondta, milyen fejlesztések várhatók. Lóga Máté emellett Magyar Péter korábbi kijelentésére is reagált.