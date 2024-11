Jók a turizmus idei számai, de látszik, hogy a magyarok kevésbé tudnak utazni

Közel 1,5 millió vendég 3,4 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 2024 októberében – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

A vendégek száma összességében 15, a vendégéjszakáké 8,5 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 15, a vendégéjszakáké 7,6 százalékkal bővült 2023 októberéhez képest. A vendégéjszakák 71 százaléka kötődött a kereskedelmi szálláshelyekhez, ahol a forgalom 5,7 százalékkal meghaladta az előző évit. A magán- és egyéb szálláshelyeken 16 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Októberben a belföldivendég-éjszakák száma az előző év azonos időszakához képest a Szeged és térsége turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (17 százalékkal) és egyedül Gyula és térségében csökkent (1,9 százalékkal). A Balatonnál 6,7, Budapesten 0,8 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma.

A külföldivendég-éjszakák száma az előző év azonos időszakához viszonyítva a legerőteljesebben Gyula és térségében emelkedett (20 százalékkal), a leginkább pedig a Budapest környéke turisztikai térségben esett vissza (11 százalékkal). A Balatonnál 16, Budapesten 15 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-éjszakák száma, az utóbbi növekedéshez a fővárosban rendezett jelentős sportesemények is hozzájárultak.

Összesen 24 613 turisztikai szálláshely, ezen belül 2479 kereskedelmi, illetve 22 134 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

A kereskedelmi szálláshelyek közül 961 szálloda és 1070 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 91 milliárd forint volt, folyó áron 21 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi Pihenőkártyával folyó áron 14 százalékkal többet, 2,9 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Ami az év eddig mért időszakát illeti: a turisztikai szálláshelyeken 5,3 százalékkal több, összesen közel 38,5 millió vendégéjszakát regisztráltak 2024. január–októberben az előző év azonos időszakához képest.

Az októberi adatok Magyarország turisztikai vonzerejének folyamatos erősödését tükrözik. 2024 első tíz hónapjában kimagaslóan teljesített a turisztikai ágazat, 15,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, míg a vendégéjszakák száma megközelítette a 38,5 milliót. A turizmus bővülése nemcsak Budapesten, hanem a vidéki régiókban is erőteljes, ami egyértelműen jelzi a vidéki turisztikai desztinációk egyre szélesebb körű népszerűségét – közölte az adatokra reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az NGM hozzáteszi: az ország teljes szálláshelyforgalmának közel 58 százalékát, azaz 2 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A fővároson kívül eltöltött vendégéjszakák 71 százaléka belföldi vendégekhez volt köthető, a legnépszerűbb turisztikai térség pedig októberben is a Balaton volt. A szálláshelyi forgalom közel 42 százaléka célozta Budapestet, a fővárosi vendégéjszakák száma közel 1,5 milliót ért el, ami 13,1 százalékkal bővült tavalyhoz képest. A nemzetközi vendégforgalom aránya Budapesten közel 87 százalékos volt, a külföldi vendégéjszakák száma a fővárosban megközelítette az 1,3 milliót, ami 15 százalékos növekedést jelent. Így elmondható, hogy

Az utazás iránti aktív érdeklődésnek köszönhetően a szálláshelyek bevétele 91,5 milliárd forint volt, ami 21 százalékkal volt több, mint tavaly ilyenkor. Ebből több mint 47 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevételek 17,6 százalékkal haladták meg a tavaly októberit. A vendéglátóhelyeken összesen 166,2 milliárd forint bevétel keletkezett 2024 októberében, ami 10,4 százalékos növekedést jelent az előző év tizedik hónapjához képest.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2024 első tíz hónapjában 15,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami 10,2 százalékos növekedésnek felel meg a 2023-as adatokhoz képest, míg a vendégéjszakák száma 5,3 százalékos növekedést produkálva megközelítette a 38,5 milliót.

Az adatok alapján megállapítható, hogy Magyarország turisztikai vonzereje októberben tovább erősödött. Az egyre hűvösebb időjárás ellenére az utazási kedv nem csökkent, sőt, a látogatók továbbra is jelentős számban keresik fel hazánkat. Egyre több család számára válik elérhetővé a kikapcsolódás lehetősége, akár hosszabb időszakra is. A turizmus folyamatos növekedése nemcsak a főváros, hanem a vidéki régiók iránti érdeklődést is fokozza, ami kedvező hatással van a helyi gazdaságra. A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy Magyarország továbbra is erős desztinációnak számít a nemzetközi és belföldi utazók körében, és az ország turizmusának fejlődése stabil alapot biztosít a gazdasági növekedés számára