Kínálat hiányában szétporladhat a fiatal családoknak adott támogatás

A piaci forrásköltség alatt hitelező bankok mellett érdemes lenne az új lakáshoz jutásban résztvevő többi szereplőtől is hozzájárulást kérni a lakhatási válság és a fiatalok lakásgondjainak enyhítése érdekében, ha a pénzpiaci kamatszintek jövő tavaszra meglepetésre nagyot zuhannának, azon az ügyfelek még komolyabban nyerhetnének, hiszen a bankok a piaci árazásban most is egymás alá licitálnak – mondta az Indexnek Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, aki a napokban elhangzott bejelentésekre is reagált lapunknak.

Kovács szerint például a csütörtökön ismeretett, meghosszabbított kamatstop egyre inkább csak azokat védi, akik 2017-20 között figyelmen kívül hagyták a kormány, az MNB és a bankok figyelmeztetéseire és hosszan fix törlesztőrészletű hitel helyett minimális kamatelőnyért változó kamatozású hitelt vettek fel.

Az 5 éves bankközi referenciakamat 6,2 százalékon állt november 28-án, csütörtökön, az 5 éves állampapír referenciahozam pedig 5,92 százalék volt – ezzel érdemes összehasonlítani a bankok által önként vállalt, maximum 5 százalékos kamatozású lakáshiteleket, amelyek a fiatalok első lakáshoz jutását segítik majd – mutatott rá Kovács Levente. Ez azt jelenti, hogy a bankok munkájukért nem kapnak pénzt, sőt veszteséggel hiteleznek.

Ez olyan, mintha az építőiparban a lakások eladási ára az anyagköltség alatt lenne, a közjegyzők nemhogy díjmentesen készítenék el a jelzáloghitelekhez kapcsolódó közokiratot, hanem még az ügyfél utazási költségét is kifizetnék, amivel az irodájukba fáradt, a hitelközvetítők pedig azon túl, hogy jutalékmentesen dolgoznának, még egy ebédre is vendégül látnák az ügyfeleiket, vagy épp a biztosítók a kárhányadnál alacsonyabb díjon vállalnák a lakások biztosítását – hoz példákat a szakember azokról a területekről, amelyek a lakás vásárlással kapcsolatban állnak.

Tízezres nagyságrendű lakás lehet érintett

A Bankszövetség főtitkára cáfolja azokat a nézeteket, amelyek szerint a bankok biztosra mentek, hiszen a feltételek alapján csak nagyon kevés lakás felel majd meg az 5 százalékos kamatozású hitel feltételeinek – maximum 60 négyzetméteres zöld lakásokról van szó. Szerinte ugyanis a kormányzat kezdeményezésén és az egyes bankok önkéntes vállalásán alapuló program – a megadott feltételek teljesülése esetén – vonatkozik

mindazon „zöld” besorolású új lakásokra, amelyek már most készen állnak és a program ideje alatt kerülnek értékesítésre,

mindazon „zöld” besorolású, a jövőben elkészülő lakásokra, amelyek a program ideje alatt kerülnek majd értékesítésre,

mindazon „zöld” besorolású használt lakásokra, amelyek az elmúlt évtizedben már a zöld minősítési előírások szerint épültek vagy kerültek felújításra, és a program ideje alatt kerülnek értékesítésre,

mindazon használt lakásokra, amelyeken az elmúlt időszakban önerőből vagy a kormányzati felújítási támogatásokból olyan energetikai fejlesztés valósult, illetve valósul meg, mely az ingatlan „zöld” besorolását teszi lehetővé.

Kovács Levente szerint a fenti négy kategóriába tízezres nagyságrendű magyarországi ingatlan esik, melyek egy része megjelenik az ingatlanpiacon. Az, hogy a bankok vállalása jövő áprilistól lép életbe lehetővé teszi az építtetőknek, hogy a már tervezés/kivitelezés alatt álló projektjeiket az új feltételek szerint még átalakítsák, a még csak tervbe vett beruházásoknál pedig e feltételek figyelembevételével dolgozzanak. Itt a lakáskínálat jövőbeli bővülését eredményezheti az előre meghirdetett akciós program.

Továbbá az idő azoknak az értékesítést tervező lakástulajdonosoknak is rendelkezésükre áll, akik a korábbi években már energiatakarékos felújítást végeztek, és a zöld minősítés megszerzéséhez például csak annak a feltételnek a teljesülése hiányzik, hogy az energiafogyasztás legalább 25 százalékát megújuló forrásból kell fedezni. A beruházást elvégezve ugyanis az ő lakásaik is megfelelhetnek majd a feltételeknek. Jövő tavasztól bizonyosan erős kereslet lesz várható ezek iránt, ami összességében a beruházás költségeit bőven ellensúlyozó értékesítési árat jelenthet.

Egy másik aspektusra is felhívta a figyelmet a szakember: amikor 2021-ben a Magyar Nemzeti Bank meghirdette a Zöld Otthon Hitelprogramot, akkor óriási sikerként lett elkönyvelve, hogy a jegybank 300 milliárd forintnyi refinanszírozási keretének köszönhetően összesen 8629 korszerű, energiatakarékos új lakás és ház épülhetett a maximum 2,5 százalékos hitelkamat mellett – még teljesen más piaci kamatkörnyezetben. A cél most az, hogy a korábbi sikeridőszakokhoz hasonlóan újra 40-50 ezer lakás épüljön évente, ám ennek azért csak egy részét jelentik majd a fiatalok első lakását jelentő ingatlanok, hiszen emellett az is cél, hogy a bővülő családok a családpolitikai kedvezmények (babaváró, csok plusz, falusi csok) igénybevételével nagyobb, korszerűbb lakásba tudjanak költözni.

A lakásvásárlóknál csapódjon le a kamatelőny

Azzal a felvetéssel vitatkozik a Bankszövetség főtitkára, hogy a feltételekben szereplő 1,2 millió forintos maximális négyzetméter ár akadálya lenne a szabályoknak megfelelő lakások elkészítésének. Arra emlékeztet, hogy az építőanyagok árában nincs akkora különbség az országon belül, mint amekkora mértékben az új lakások ára eltér adott esetben még azonos településen belül is – s ezt csak részben igazolja a telek árában szereplő különbség.

A korábbi tapasztalatok – például az elektromos járművekre adott támogatások esetében – azt mutatták, hogy az eladók automatikusan a feltételekhez igazítják az áraikat.

Hiába adjuk olcsóbban a hitelt és növeljük ezzel a keresletet, ha a kamatelőny nem a lakossági ügyfeleknél jelentkezik, hanem a kínálat hiánya miatt az a folyamatban résztvevők között szétporlad, azaz a fiatalok összességében nem járnak jobban

– érvelt a Kovács Levente.

Sokak szerint a bankok saját veszteségeiket igyekeztek minimalizálni azzal, hogy a szabályozást csak jövő áprilistól vezetik be, hiszen – szólnak az érvek – addigra már komoly mértékben korrigálhatnak a kamatok. Kovács Levente szerint a makropályák komolyabb kamatvágással a jövő év első felében nem számolnak, ha pedig meglepetésre mégis ilyen kedvező változások történnének, abból az érintett fiatal ügyfelek amúgy is profitálnának, hiszen a lakáshitel piacon fennálló éles versenyben bizonyosan még olcsóbb finanszírozási ajánlatok között válogathatnának.

Nem csak a rászorulókat védi a kamatstop

Azzal kapcsolatban, hogy a csütörtöki Kormányinfón bejelentették a kamatstop 2025. június végéig szóló meghosszabbítását, amely intézmény kivezetését régóta kéri a Bankszövetség. Kovács Levente úgy értékelt, hogy a politika most már nem csak a szociálisan rászorulókat védi az intézkedéssel. Szavai szerint a banki közösség régóta jelezte, s most a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése is igazolta, hogy

a kamatstop már nem az adósok széles körét védi, hanem azokat az ügyfeleket is, akik a 2017-20 között figyelmen kívül hagyták a kormányzat, az MNB és a bankok figyelmeztetésére, hogy hosszan fix kamatozású jelzáloghiteleket vegyenek fel és pár százalékpontos kamatelőnyért változó kamatozású hitelt vettek fel.

Közülük kerül ki az a kamatstopban lévő ügyfelek 5 százalékát kitevő ügyfélkör döntő része, akik esetében a jegybank most úgy értékeli, hogy a kamatstop kivezetése fizetési nehézséget okozhat – de ez is döntően a magas hitelösszeg miatt. A nagy többségnek már nem jelentene érdemi tehernövekményt a kamatstop kivezetése, hiszen a havi törlesztőrészlet emelkedése esetükben a kamatszintek jelentős csökkenése miatt 5 ezer forint alatt maradna, miközben a nettó átlagbér a kamatstop 2022 végi bevezetése óta havi 329 ezer forintról 421 ezer forintra nőtt. Mindezzel szemben áll, hogy a bankrendszer vesztesége csak a kamatstopból 384 milliárd forintra rúg majd 2024. végéig. Minden további, a kamatstopban levő ügyfeleknek adott támogatás a piaci alapú árazást drágítja, ez pedig biztosan nem kormányzati cél – jelezte Kovács Levente.

