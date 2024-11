A kakaó a ludas abban, hogy drágább lesz a karácsonyunk

Nem jöttek be a kakaó tonnánkénti árának stabilizálására tett várakozások, ezért már a karácsonyi időszak előtt további emelkedése ment végbe az édességek bolti áraiban. A drágulásban a munkabérek, a fuvarozási díjak, valamint a csomogolóanyagok drágulása is közrejátszik. A szállítók innovációval, a fogyasztók alkalmazkodással és kísérletezéssel válaszolnak az árak, a költségek és a törvényi szabályozás változásaira. Amire szükség is van, az árak konszolidálódása helyett ugyanis az édességárak folyamatos emelkedés várható.