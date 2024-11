Riadót fújt a GVH, így csapják be a magyarokat a Black Fridayen

Ma tényleg legyen nagyon óvatos! – figyelmeztet a Gazdasági Versenyhivatal a Black Friday akciókkal és ígéretekkel kapcsolatban. Sok vállalkozás megpróbálja kihasználni a fokozott vásárlási kedvet. Ilyenkor ugyanis sok kereskedő él a „kihagyhatatlan ajánlatok” vagy „visszautasíthatatlan akciók” ígéretével, amelyek gyakran nem olyan előnyösek, mint amilyennek látszanak. A versenyhivatal pontokba szedte, mire érdemes most odafigyelni, hogy ne váljunk becsapás áldozatává.

Ma van a Black Friday hivatalos időpontja, de már az elmúlt hetekben is hatalmas akciókkal és igen kecsegtető kedvezményeket hirdető kampányokkal találkozhattak a vásárlók, főképp az online térben.

Bár a Black Friday ma hivatalosan véget ér, sok kereskedő egészen karácsonyig kiterjeszti a különböző akciókat

– jelezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ezért is fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire figyeljünk, ezzel elkerülve a megtévesztő ajánlatokat. Ehhez támpontokat is ad a versenyhivatal információs videókkal, tájékoztató anyagokkal, most pedig sajtóközleménnyel.

Erre nagyon figyeljen a Black Fridayen!

„Az év ezen időszakában különösen fontos a tudatos vásárlás, mivel sok vállalkozás megpróbálja kihasználni a fokozott vásárlási kedvet” – figyelmeztet a versenyhivatal.

Ilyenkor ugyanis sok kereskedő él a „kihagyhatatlan ajánlatok” vagy „visszautasíthatatlan akciók” ígéretével, amelyek gyakran nem olyan előnyösek, mint amilyennek látszanak.

A GVH csokorba gyűjtötte, mire érdemes most különösen figyelni, mielőtt bármit is megvennénk a boltokban vagy online:

Készítsenek bevásárlólistát, hogy elkerüljék az impulzusvásárlást!

Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj. Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet, hogy máshol olcsóbban megkapják a terméket.

Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, amelyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.

Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.

Ellenőrizzék, hogy az akciós ár nem jár-e rejtett költségekkel, például kezelési díjjal vagy speciális kiszállítási költségekkel.

Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig gyanús.

Győződjenek meg a fizetési módok biztonságáról, különösen online vásárlás esetén.

Szánjanak elegendő időt az általános szerződési feltételek (ászf) fontosabb részeinek megismerésére!

Fontos tudni azt is, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül elállási jog illeti meg.

A fogyasztók védelme mellett a GVH a vállalkozásokat is segíti, hogy elkerüljék a jogsértéseket: részletes oktatóvideóban segíti a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában.

A versenyhatóság szorosan figyelemmel kíséri a webshopok árfeltüntetési gyakorlatát, és szükség esetén intézkedik.

A GVH továbbra is fogadja a jelzéseket a piaci versenyt érintő esetekben, részletes tájékoztatást adva a fogyasztóknak a honlapján a lehetséges lépésekről és az egyéb segítségnyújtó szervekről

– tájékoztatott a versenyhivatal. A Black Friday időszakát követően a kereskedők többsége a karácsonyt megelőző hetekben is folytatja a leárazásokat, amelyek rengeteg ember számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást.

„Az akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha tisztességes keretek között zajlanak, a vásárlók pedig megfontoltan választanak a kínálatból” – zárták a közleményt. „Mielőtt döntést hoz, mindig Gondolja Végig Higgadtan!”

(Borítókép: Kena Betancur / Getty Images)