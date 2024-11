Bár borúsak az üzleti kilátások, a vállalatok nagy része munkaerőt tartalékol

Nem történt érdemi változás a munkaerőt érintő folyamatokban a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikái szerint. A foglalkoztatottak csökkenése vélhetően a szezonális munkák kifutásának tudható be. A munkaerőpiac továbbra is feszes, olyannyira, hogy a vállalatok nagy része a borús kilátások ellenére is munkaerőt tartalékol, egyfajta „kapun belüli rejtett munkanélküliséget” okozva ezáltal.