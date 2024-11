Orbán Viktor az idei év egyik legnehezebb döntését hirdette ki most

Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy hivatalából kifolyólag Varga Mihály pénzügyminisztert jelöli a márciusban leköszönő Matolcsy György helyére, a Magyar Nemzeti Bank élére. Varga Mihály a „stabilitás záloga” a kormányfő szerint.

Nagyon régóta két nevet lehetett hallani mint lehetséges választás: Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A kormányfő végül Varga Mihályt jelölte, aki 1988 óta a Fidesz tagja, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezet alapítója.

Nem meglepetés Orbán Viktor döntése

Azonban ahogy arra Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az Indexnek felhívta a figyelmét, a piaci várakozások szempontjából ez volt az alappálya,

Bár számos elemzés annak adott hangot, hogy Orbán Viktornak minél előbb döntenie kell, ezt árazta leginkább a piac, a döntés megfelelt az előzetes kommunikációnak.

„Látható ugyanakkor, hogy mégsem vehettük teljesen biztosra a döntést, hiszen a bejelentést követően a forint tudott erősödni az euróval szemben – bár ezt az erősödést gyorsan le is dolgozta” – összegezte az Indexnek Regős Gábor, aki szerint Varga Mihály nyugodt, higgadt kommunikációt folytat, jegybanki vezetőként erre pedig szükség van.

Az elemző szerint az MNB vezetőjeként érteni kell a piacok gondolatvilágát, tudni kell velük kommunikálni, átadni azokat az üzeneteket, amelyeket az éppen aktuális cél érdekében a jegybank el kíván érni. „Varga Mihály a kormányzatnak régóta tagja, így egy kormányzati szempontból fontos személy kerül az intézmény élére.”

A kamatpolitikát tekintve nem számítok rövid távon változásra, a jövő év első felében várhatóan nem csökken az alapkamat, erre mostani várakozásaim szerint legkorábban az ősszel kerülhet sor. Ezt egyrészt a makrofolyamatok is indokolják, de a Varga Mihályra jellemző nyugodt, de szigorú megközelítés, amely a kormányon belül is jellemezte, is ezt támasztja alá

– összegezte az Indexnek Regős Gábor, aki szerint a piac előtt is bizonyítania kell, hogy nem kezd indokolatlan lazításba, ez nagyon gyorsan a visszájára fordulna. „Az új vezetéssel természetesen lesznek további szervezeti és személyi változások a jegybankban – erről most még nem tudunk semmit, de ennek is lehet üzenetértéke majd.”

Jöhet a konszolidáció

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban arról beszélt az Indexnek, hogy amint Matolcsy György mandátuma megszűnik, a kormány és a Magyar Nemzeti Bank kapcsolata nagymértékben javulni fog, ugyanis „ritkán van ilyen mélyponton, mint most”. Regős Gábor szerint is egyértelmű, hogy mindenképpen konszolidálódhat a viszony, az egymás színfalak előtti kritizálása várhatóan véget ér.

Korábbi pénzügyminiszterként sem lenne szerencsés, ha az utódja munkáját Varga Mihály kommentálná, de ezt jegybankelnökként amúgy sem tenné meg, ha van valamilyen mondanivalója, azt meg tudja fogalmazni a színfalak mögött. Nyíltan esetleg akkor mond majd valamit, ha annak a piacok számára is üzenete van – tehát ez inkább lesz egy tudatos, esetleg koordinált kijelentés.

A közgazdász szerint mindenképpen érdekes lesz a hatáskörök újraosztása – erről Orbán Viktor ma nem árult el részleteket, így még nem pontosan tudjuk. Ugyanakkor a várakozás itt is egyértelmű: feltehetően a költségvetés is a Nemzetgazdasági Minisztérium hatásköre lesz.

Fontos kiemelni, a hiánycél betartása kiemelt prioritás lesz, 2026-ra ezt 3 százalék alá kell szorítani. Ezt be kell tartani minisztériumtól függetlenül, a hiány elvétésének jelentős piaci következményei lennének. „Így ezt várhatóan az NGM-nek is minden kommunikációjában el kell majd mondania. Tegyük hozzá: a költségvetés megalkotása, a különböző minisztériumok közötti koordináció nem egyszerű feladat, hiszen mindenki több forrást szeretne” – összegezte Regős Gábor.

Nagy Márton azonnal gratulált Varga Mihálynak Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert az Index a bejelentést követően érte utol. A miniszter lapunknak kifejtette, hogy „Varga Mihály széles körű tapasztalattal bír a gazdaságpolitika és a pénzügyek terén, az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy elhivatott Magyarország és a magyar gazdaság megerősítése iránt”. A tárcavezető hozzátette: „meggyőződésem, hogy kiváló vezetője lesz a Magyar Nemzeti Banknak. Képes lesz arra, hogy a stabilitás megerősítése mellett új javaslatokkal támogassa a gazdaság növekedését, és arra is, hogy kimozdítsa mélypontjáról a kormány és a jegybank kapcsolatát”.

Az új csúcsminisztériummal kapcsolatban a feladatokat még nem látjuk tisztán, de az biztos, hogy egyszerre lesz feladata a költségvetési szigor fenntartása és a gazdasági növekedés beindítása – és fontos feladat lesz, hogy ez a kettősség a piacok számára is jól látható és jól érthető legyen, és még véletlenül se gondolják, hogy a hiánycélt elengedi a kormányzat.

Ebben nagyon fontos szerepe lesz a költségvetésért felelős államtitkárnak, ő lehet majd a szigor fő felelőse. az ő személyét még mindig nem ismerjük.

Regős Gábor végezetül azt is kiemelte, hogy a forint a bejelentésre egy átmeneti erősödéssel reagált. Varga Mihály a jegybank vezetését nehéz helyzetben veszi át: a gazdasági teljesítmény alacsony, a világ geopolitikai feszültségekkel van tele, az európai ipar szenved, a forint pedig eközben gyenge, ami veszélyezteti az inflációs cél elérését.

Úgy kellene tehát a növekedést beindítani, hogy a forint közben még erősödjön is. Ez nem lesz egyszerű feladat. Amennyiben az új jegybankelnök személye tud egy megnyugvást, stabilitást hozni, és a piacok ezt be is árazzák, az jó hatással lehet a forintra. „Tegyük hozzá: a forintnál nemcsak a trendszerű gyengülés jelent problémát, hanem a jelentős volatilitás is.”

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. november 20-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)