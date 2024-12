Itt az szja-visszatérítés szezonja: így kereshet azonnal 150 ezer forintot

Az állam évi akár 150 ezer forint szja-visszatérítéssel ösztönzi az öngondoskodás két speciális formáját, a nyugdíj- és az egészségpénztári előtakarékoskodást – hívta fel erre a figyelmet Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Ezeknek a visszaigényléseknek pedig most jött el az ideje.

Év vége az ünnepek mellett a nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagság után igénybe vehető 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos személyijövedelemadó-visszatérítés szezonja is – hívta fel erre a figyelmet a HVG.

A 150 ezer forint eléréséhez az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetés összegének – a munkáltatói hozzájárulást beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot.

A kevesebb befizetésekre szintén jár a 20 százalékos visszatérítés. Illetve arra is érdemes kitérni, hogy azok, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, 280 ezer forintot is visszakaphatnak. Akik nem fizetnek személyi jövedelemadót természetesen nem élhetnek az szja-visszatérítéssel.

A visszatérítés további feltétele a befizetések időzítésében megengedő: az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak.

Akik az adóvisszatérítést választják fontos teendőik vannak, hívja fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) – ezzel kapcsoltban pedig minden információ az alábbi linken érhető el. Ha még nem rendelkezünk nyugdíj- vagy egészségpénztári tagsággal, viszont igénybe tudnánk venni az szja-visszatérítést, akkor érdemes megfontolni a belépést – ez ma már akár online is egyszerűen megoldható.