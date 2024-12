Újabb bank emeli a tranzakciós díjat, februártól megváltozik az eddigi rend

A hazai pénzintézetek sorra jelentik be díjemeléseiket a megemelt pénzügyi tranzakciós illeték miatt. Az Erste Bank is csatlakozott azon pénzintézetek sorához, amelyek 2025 elejétől áthárítják ügyfeleikre a megemelt illetéket. Februárban számíthatunk a megemelt díjakra a banknál, de kedvezményeket is meghagynak. Egyes díjak viszont a másfélszeresükre emelkednek.