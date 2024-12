Adóegyszerűsítésekről egyeztetett Varga Mihály az Iparkamara új elnökével

Hétfőn Varga Mihály pénzügyminiszter hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. A miniszter az egyeztetés után kijelentette, hogy a jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adó- és adminisztrációs terheit is csökkentik majd.

Október végén derült ki, hogy a következő négy évben nem Parragh László lesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Az MKIK szerdai rendes közgyűlésén ugyanis a korábbi vezető nagy arányban alulmaradt az elnöki székért szintén versenybe szálló, akkor még a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát (BKIK) irányító Nagy Elekkel szemben, aki 121 szavazatot gyűjtött, míg Parragh Lászlóra mindössze 67 tag voksolt.

Hétfőn pedig Varga Mihály hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét.

Varga Mihály az egyeztetés után kiemelte, a 2010-ben meghirdetett adócsökkentés politikájával jelentősen mérsékelték a GDP-arányos adóelvonás mértékét. „Míg 2009-ben 40 százalék körül alakult az adóelvonás mértéke, mára ezt 35 százalék alá csökkentettük, ami az Európai Unión belüli harmadik legjobb eredmény.”

A tárcavezető kiemelte, hogy a 2010-es éve alatt a munkát terhelő adókat megfelezték, és szerinte ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adókulcsot az Európai Unióban. A 2025-ös adómódosításokkal kapcsolatban a miniszter megjegyezte: ezek az intézkedések is az adócsökkentések politikáját viszik tovább.

„Két lépésben megduplázzuk a családi adókedvezményeket, és további 2 évvel meghosszabbítjuk a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát is” – majd Varga Mihály arra is kitért, hogy utóbbi intézkedéssel a kormány a családok számára a saját lakáshoz jutást kívánja segíteni, egyúttal pedig az építőipari vállalkozások helyzetén is javít.

Jelentős adminisztrációs könnyítéseket tartalmaz az egyszerűsített éves beszámoló értékhatárainak emelése, ami csökkenti a cégek bürokratikus terheit

– fejtette ki a miniszter a Pénzügyminisztérium közleménye szerint. Végezetül arra is kitért, hogy a kormány növeli a fuvarozók által tankolható kereskedelmi gázolaj adókedvezményének szintjét is az uniós szabályok adta legmagasabb szintre, valamint a mezőgazdasági gázolaj jövedéki kedvezményét is kiszélesíti.

Varga Mihály megy a jegybankba

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter veszi át a stafétát a márciusban leköszönő Matolcsy Györgytől a jegybank élén. Ezzel a kormány egy kritikus hangtól megszabadul, és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint sokat javul majd a kormány és az MNB viszonya, ami a gazdaság fellendítésében elengedhetetlen szerepet játszik majd.

Varga Mihály nyugodt, higgadt kommunikációt folytat, jegybanki vezetőként erre pedig szükség van – így értékelte az Indexnek a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azt, hogy pénteken Orbán Viktor megnevezte, hogy Varga Mihályt jelöli a jegybank élére.

Az elemző a kamatpolitikát tekintve nem számít rövid távon változásra, így a jövő év első felében várhatóan nem csökken az alapkamat.

Varga 1990-től (rövid megszakítással) a Fidesz országgyűlési képviselője. 1994–2003 között, valamint 2005-től 2013-ig a Fidesz egyik alelnöke. 1998–2001 között a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, majd 2002-ig pénzügyminiszter.

A második Orbán-kormányban 2010 és 2012 között a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, majd az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter. 2013 márciusától 2018-ig nemzetgazdasági miniszter, 2018-tól pénzügyminiszter, 2018–2022 között miniszterelnök-helyettes. 2017 márciusától a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A 2020-as Befolyás-barométer szerint ő Magyarország 6. legbefolyásosabb személye.