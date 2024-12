Havi egymillió forintos fizetéssel csábítanának dolgozókat a budapesti karácsonyi vásárra

Van olyan munkakör, amelynél nettó egymillió forintos fizetést is felajánlottak a Bazilika előtt lévő adventi vásáron.

A Profession.hu oldalán jelent meg a szóban forgó álláshirdetés amelyben „Kürtőskalács készítőt” keresnek a vásárra.

Alapbérként valójában nettó havi 500 ezer forintot jelöltek meg, de jelezték, hogy további bónuszokat is kaphatnak a munkavállalók. „Küld el a jelentkezésed most! Vigyél haza akár 1 milliót/hó!” – buzdították a jelentkezőket.

Az álláshirdetésben azt írták, hogy eladói, sütői és dagasztó-feltevői pozíciókra keresnek „aktív, termelékeny, virágzó állapotban lévő jelöltet”, méghozzá olyat, „aki prosperálni akar”, lelkes és képes másokkal együttműködni, elvégezni a feladatokat.

Az egymilliós fizetésről azt írták, hogy azt forgalmi bónuszokkal lehet elérni.

„Még több pénz a jobb és még több a kiváló munkára. A jobb és a kiválóbb munkát nagyrészt az eladott kalácsok jelentik” – írták.

Megjegyezték, hogy munka a munka elsősorban főállásban végezhető, de alkalmi munkavállalóként is lehet dolgozni náluk, illetve nemcsak az adventi időszakra, hanem hosszútávra is keresik a dolgozókat. „Jelentős vállalás mellett, akár nettó 1 millió forint is megkereshető. Kevesebb munkával kevesebb” – fogalmaztak a hirdetés végén.

Az álláshirdetést kiszúró Világgazdaság megjegyezte, hogy a karácsonyi és adventi vásároknál az átlagosnál is nagyobb szokott lenni a munkaerőhiány, és már tavaly is volt példa arra, hogy napi 30 ezer forintért kerestek pultost a Bazilikánál lévő vásárba (de ezért cserébe szűk két hónapon keresztül kellett napi 12 órát dolgozni). A Haludvarban pedig 60 ezer forintot kapott napidíjként, aki halpucolást vállalt.