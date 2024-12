Hatalmas létszámleépítések várhatóak az autógyártásban

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint jövőre jelentős létszámleépítések várhatók a hazai járműgyártásban, amelyben már most 8-10 százalékkal kevesebben dolgoznak a két évvel ezelőtti állapothoz képest.

A jövő év első felében nagy létszámleépítések várhatók a hazai járműgyártószektorban – mondta László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke az InfoRádióban.

A szövetség alelnöke elmondta, hogy hivatalos számok nincsenek, nekik is csak becsült adataik vannak, azonban a két évvel ezelőtt foglalkoztatottakhoz képest már most nyolc-tíz százalékkal kevesebben dolgozhatnak az autóiparban, a számuk pedig várhatóan csökkenni fog.

Nagyon sok cégnél, ahol éveken keresztül folyamatosan keresték a munkavállalókat, tavaly ősszel már megjelentek a létszámstopok. Idén év elején láttuk azt, hogy nem hosszabbítottak meg határozott idejű, lejáró szerződéseket, és eljutottunk oda, hogy ennek az évnek nagyjából a közepén elindult az a trend, hogy különböző eszközökkel elkezdtek megválni a munkavállalóktól a cégek

– mondta.

László Zoltán hozzátette, hogy az egyik módszer az, hogy a dolgozókat váratlanul a korábbiaknál sokkal szigorúbb orvosi alkalmassági vizsgálatoknak vetették alá, és akár már magas vérnyomás miatt is felmentették a munkavégzés alól, de volt olyan is, ahol azért küldtek el valakit, mert nem a kijelölt helyen telefonált, ám korábban ez nem volt probléma.

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy megindult az autóipari vállalat üzemeiben dolgozók munkabeszüntetése Németországban, a dolgozók a Volkswagen tervei miatt kezdtek sztrájkba, melyek szerint elbocsátások jönnének, mivel három gyárát is bezárná a cég, valamint a dolgozók bérét is csökkentenék. A piaci kereslet csökkenése, a verseny a kínai autógyártókkal és a magasabb működési költségek miatt van szüksége ezekre a lépésekre a Volkswagennek.

Az IG Metall szakszervezet által szervezett többórás munkabeszüntetés 24 órás vagy korlátlan sztrájkba csaphat át, ha a bértárgyalások következő fordulójában nem születik megállapodás, ami tovább rontja a Volkswagen helyzetét, mivel az autógyártó már most is visszaeső kereslettel és profittal néz szembe.