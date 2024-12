Bővült a Cápák között csapata, már tíz nagyragadozó verseng a kishalakért

2025-ben új vállalkozói történetek, pitchek és ajánlattételek hangzanak el a Cápák között8. évadában, amelyben a már ismert Cápák mellett most debütáló befektetők is bemutatkoznak a nézőknek. A befektetői székben ülők célja most is az, hogy megtalálják a kreatív, gyümölcsöző vállalkozásokat, amelyek befektetésük által tovább fejlődhetnek, növekedhetnek.

A nyolcadik évad befektetői között ott van Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz alapító tulajdonosa; Balogh Petya, a techCápa, a hazai startupközösség meghatározó alakja, akinek több mint 50 vállalkozásban van érdekeltsége; Bojinka Miklós, a csaptelepek és a zuhanykabinok nagykövete, a Sanimix és Wasserburg márka tulajdonosa; Csillag Péter, a Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnöke, IT-vállalkozó, angyalbefektető; Lakatos István, a Bravogroup Holding vezérigazgatója és társtulajdonosa, a számok embere; Lotfi Farbod, a Bankárképző mentori programjának társalapítója, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik nagyvállalati, pénzügyi és tőkepiaci területeken.

Visszatér Orbók Ilona, a BDO-cégcsoport egyik tulajdonos-ügyvezetője, a globális adóstruktúrák kialakításának nemzetközi szakértője; Szauer Tamás, aki családi örökségként irányítja az ország egyik legnagyobb kiadóvállalatát, a HVG-t, de otthonosan mozog a pénzügyek és a startupok világában is; Tóth Ildikó, aki huszonévesen az autóiparban épített karriert; és Wáberer György, aki 160 céget épített Európa egyik legnagyobb logisztikai vállalatától a legigényesebb magánkórházig.

A műsorvezető személye nem változik, továbbra is Kovalcsik Ildikó „Lilu” fogadja a befektetésben reménykedő kishalakat, akik a 2025-ös évadban is új ötletekkel és vállalkozói történetekkel lépnek a Cápák elé.

A nyolcadik évadhoz még több támogató csatlakozott, hogy a műsorba jelentkező és a képernyő előtt ülő vállalkozások üzleti fejlesztését segítsék kifejezetten gyakorlati megoldásokkal.

Raiffeisen Bank – A Cápák között stratégiai pénzügyi partnere

Visa – A biztonságos digitális fizetési megoldások stratégiai partnere

Számlázz.hu – Szakmai digitális szolgáltatási partner

Foxpost – Szakmai logisztikai partner

OPTEN – Szakmai adat- és üzleti információs partner

Legitimo – Szakmai jogi partner az etikus vállalkozásokért

A Raiffeisen Bank és az RTL közötti stratégiai partnerség 2023 szeptemberében kezdődött el. A bank azzal a céllal szállt be a műsorba, hogy olyan projekteket támogasson, amelyek valódi értéket teremtenek, és innovációval, kreativitással formálják a piacokat. A cég szerint a Cápák között tökéletes fórum ebből a szempontból, ráadásul itt a pénzügyi tudatosság, a stabil növekedés és a jól felépített pénzügyi stratégia mind kiemelt szerepet kapnak.

Fontos számunkra, hogy olyan vállalkozásokat támogassunk, amelyek képesek hozzájárulni a gazdasági növekedéshez és a társadalmi fejlődéshez. A Cápák között egy olyan platform, ahol nemcsak a pénzügyi tudatosság fontosságát emelhetjük ki, hanem valódi kapcsolatokat alakíthatunk ki a jövő vállalkozóival. A jól megtervezett pénzügyi alapok biztosítják a stabil fejlődést, és örömünkre szolgál, hogy a Raiffeisen Bank ezt a jövőt támogathatja a műsoron keresztül. Izgatottan várjuk, hogy a Cápák között következő évadában miként tudjuk segíteni a legígéretesebb innovációkat és tehetségeket

– nyilatkozta az együttműködésről Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing- és kommunikációs igazgatója.

Az új évad során a bank minden adásból különdíjjelölteket választ ki három kiemelt kategóriában:

Az év legkiemelkedőbb innovációs ötlete

A társadalom és a közösség iránt leginkább elkötelezett vállalkozó

A legígéretesebb fiatal vállalkozó

A három kategóriában kiválasztott abszolút nyertesek egyenként 1 millió forintos oktatási támogatásban részesülnek a bank jóvoltából, továbbá szaktanácsadás és mentorálás is biztosított számukra.