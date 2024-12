Javultak a fogyasztási adatok, fellélegezhet a kormány

2024. októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,6 százalékkal nőtt − derül ki a KSH legfrissebb adataiból.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 4,8 százalékkal bővült. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,1, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,9%-kal növekedett.

vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 4,8 százalékkal bővült. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,1, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,9%-kal növekedett. A nem élelmiszer -kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,3 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,7, a használtcikk-üzletekben 0,3 százalékkal nőtt, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben, valamint a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben lényegében nem változott.

-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,3 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,7, a használtcikk-üzletekben 0,3 százalékkal nőtt, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben, valamint a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben lényegében nem változott. Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,2 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 1,3 százalékkal bővült.

kiskereskedelem volumene 1,3 százalékkal bővült. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene lényegében nem változott.

forgalmának volumene lényegében nem változott. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek eladásai 4,4 százalékkal nőttek.

2024 októberében az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1684 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százalékkal az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

2024. január–októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva: a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 3,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal nőtt a volumen.

A szaktárca is reagált a javuló tendenciára

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az adatok ismét rácáfoltak a politikai és szakértői huhogókra, a fogyasztás fellendülése tartós és dinamikus. A kiskereskedelmi és turisztikai adatok rávilágítanak, hogy vége az erős óvatossági motívumnak, a lakosság egyre bátrabban és egyre többet költ.

Októberben kiemelkedően erős volt a forgalom bővülése az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben, ahol a forgalom volumene 4,8 százalékkal nőtt. A bővülés ráadásul az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletekben még magasabb volt, az értékesítési volumene 5,1 százalékkal növekedett.

Az év első tíz hónapjában a kiskereskedelmi forgalom összességében 2,8 százalékkal bővült, és az év hátralevő részében is gyorsuló növekedésre lehet számítani, ami további lendületet ad a magyar gazdaságnak. Magyarországon az októberig látott növekedés uniós szinten is erősnek értékelhető, a bővülés üteme az uniós középmezőny elejébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon magasabb ütemben nő a boltok forgalma, mint Ausztriában, Németországban, Lengyelországban vagy Szlovéniában.

Az áruk és szolgáltatások fogyasztása a magyar gazdasági teljesítmény egyik legfontosabb húzóereje, és ez a jövőben is így maradhat. A kormány letörte az inflációt, a reálbérek több mint egy éve, jelenleg több mint 9 százalékkal emelkednek. A történelmi jelentőségű, hároméves bérmegállapodás garantálja, hogy a családok jövedelmének vásárlóereje a következő években is jelentősen növekedjen. A tartósan alacsony infláció mellett a legkisebb bérek jövőre 9 százalékkal, 2026-ban 13 százalékkal, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedhetnek. Ez azt jelenti, hogy a családoknak több jövedelme lesz, ami többet is fog érni.

A fogyasztói bizalmat tovább növeli a januártól felállításra kerülő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely határozottan és hatékonyan lép majd fel a termékbiztonság, a magyar fogyasztók és a családok védelme érdekében.

A kormány a jövedelmek vásárlóerejének növelését az Új Gazdaságpolitikai Akcióterven keresztül további intézkedésekkel is segíti: elindul a munkáshitel és a kormány megduplázza a gyermekek után járó családi adókedvezményt. A bérek tartós emelkedése hozzájárul a fogyasztás további bővüléséhez, ezáltal pedig ahhoz, hogy a magyar gazdaság 2025-ben 3 százalék feletti növekedést érjen el.