Kiemelkedő teljesítmény: az OTP-t négy országban a legjobb banknak választották

Albániában, Bulgáriában, Magyarországon és Szlovéniában is az OTP Csoport tagjai nyerték el a legjobb banknak járó elismerést a The Banker magazin nemzetközi versenyén. Tier 1 tőkéje alapján emellett az OTP Csoport továbbra is az első helyen áll a magazin 2024-es TOP100 kelet-közép-európai bankot tartalmazó rangsorában – világított rá közleményében az OTP Csoport.