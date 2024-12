Két nap alatt elkapkodták a Wizz Air újítását, most újra elérhető

A Wizz Air csütörtökön bejelentette, hogy a nagy népszerűségnek örvendő „All You Can Fly” bérlet újra elérhető, miután augusztusban mindössze 48 óra alatt elfogyott.

Csütörtöktől újra korlátozott számú bérlet érhető el a Wizz Air weboldalán. Az egyedülálló tagság ára 599 euró, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy 12 hónap alatt több mint 50 ország közel 200 úticéljára tartó mintegy 800 Wizz Air-járatra foglaljanak repülőjegyet.

Közleményük szerint a Wizz Air az egyetlen légitársaság Európában, amely széles körű járatokat kínál előre meghatározott áron kínál. Az éves tagság lehetőséget biztosít a spontán utazóknak, hogy a Wizz Air teljes hálózatán belül foglaljanak, járatonként mindössze 9,99 eurós foglalási áron. A tagok számára így lehetőség nyílik, hogy annyiszor repüljenek, ahányszor csak szeretnének, miközben pénzt takaríthatnak meg a szokásosnál alacsonyabb jegyárak miatt.

A 12 hónapos időszakra vonatkozó, egy utasra érvényes és a lejáratkor automatikusan megújuló tagság azok számára lehet ideális választás, akik gyakran repülnek, és alig várják a következő utazásukat. A bérlet tulajdonosai 72 órával a járat indulása előtt választhatnak az elérhető úticélok közül. A tagság részeként az első repülés díjmentes.

A legnépszerűbb úti célok

Az augusztusi első bevezetés óta a tagok az esetek több mint 90 százalékában sikeresen találtak helyet az általuk előnyben részesített járatokon. A legnépszerűbb úti célok között szerepel Budapest, Abu-Dzabi, London, Róma és Bukarest. Az elmúlt két hónap alatt a bérlettulajdonosok átlagosan már 2-3-szor utaztak, de volt, aki már 38 alkalommal repült az „All You Can Fly” tagság előnyeit kihasználva.

Az új termék amellett, hogy lehetőséget nyújt felfedezni a Wizz Air kiterjedt hálózatában elérhető desztinációkat, segít maximalizálni a légitársaság járatainak kihasználtságát az indulási előtti 72 órában, hozzájárulva ezzel az emisszióintenzitás csökkenéséhez is – írták.

Megjegyezték, hogy a tagsági díj nem tartalmazza a poggyász- és ülőhelyválasztást, de ezek külön hozzáadhatók a foglaláshoz. A tagság csak nemzetközi járatokra vonatkozik. Az ülőhelyek a rendelkezésre állás függvényében foglalhatók, és a WIZZ All You Can Fly tagsági árak nem garantáltan elérhetők minden Wizz Air által hirdetett járatra.

Arról, hogy a bérlet kiknek éri meg, az alábbi cikkünkben írtunk bővebben.