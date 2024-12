Fájdalmas mértékben drágul a kávé

Aggasztó léptékű drágulás tört be a globális kávépiacra. Az időjárási viszontagságok, a klímaváltozás és a növekvő kereslet is az árak folyamatos emelkedését idézi elő. Jarjabka Zoltán szegedi barista szerint hamarosan ezer forintot is fizethetünk egy csésze presszókávéért.