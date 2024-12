Sztárok lepik el a Bazilika előtti teret: nem mindennapi dologra vállalkoztak

A rendezvény 2024. december 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap 12.00–20.00 között várja a látogatókat a Szent István-bazilikánál az óriás karácsonyfa tövében, ahol minden órában más és más hazai sztárok állnak a Süti Shop pultjába,

többek között Rúzsa Magdi, Mádai Vivien, Kökény Attila, Vastag Csaba, Caramel és Berki Krisztián segítik az adománygyűjtést.

A látogatók a különleges élmény mellett mézeskalácsot és bejglit kaphatnak adományaikért cserébe, amelyeket a hírességek személyesen nyújtanak át.

Emellett a helyszínen a nyári fesztiválokról már ismert, KékSzív adománygyűjtő pont is jelen van, ahol

csupán egy bankkártyás érintéssel is támogathatják a látogatók az alapítvány munkáját az MBH Banknak köszönhetően,

akik nélkül az Adventi Süti Shop sem jöhetett volna létre. Az MBH Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának jegyében támogatja a kezdeményezést azzal a céllal, hogy segítse a rászorulók ünnepét szebbé varázsolni.

Kutas István: Nagyon sok embert elértünk

Az esemény célja az Autista Mintaház Snoezelen szobájának fejlesztése, amely biztonságos, nyugodt, harmonikus és esztétikus környezetet biztosít a terápián részt vevő egyéneknek, és ahol különböző érzékszervi ingerek, mint a fény-, szín- és hanghatások, zene és illatok révén stimulálhatóak az autisták.

Elsőnek a kezdeményezés mögötti motivációkról kérdeztük Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját.

A karácsony nagyon fontos családi ünnep, ami jelentős részben arról szól, hogy a család együtt van, valamilyen formában megajándékozzák egymást, emellett nagyon jó alkalom arra, hogy az ember végiggondolja, kinek tudna még segíteni, hol van még szükség rá

– válaszolta az Indexnek. Elmondta, idén kezdtek el együttműködni az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal, és nyáron több fesztiválon is közösen voltak kint. „Kommunikációs szempontból igazán sikerült ez, tehát elég látványos megjelenéseink voltak mind a helyszínen, mind a közösségi médiában, és nagyon sok embert elértünk a témával” – mondta.

Ez alapján gondoltuk úgy, hogy az adventi karácsonyi vásár is jó lehetőség arra, hogy kijöjjünk, együtt beszéljünk arról, mi az autizmus, és hogyan lehet segíteni az autistáknak. Illetve az aktív adományozásra invitáljuk a segíteni akarókat

– fűzte hozzá. Felhívta a figyelmet, hogy egyrészt a látogatók vásárolhatnak mézeskalácsot és bejglit, másrészt pedig adakozhatnak is. „Ehhez hoztunk egy totemet, ahol gyakorlatilag akár mobiltelefonnal vagy kártyával lehet adakozni.”

Az MBH dolgozói is kiveszik a részüket a jótékonykodásból

Kutas István elmondta, az MBH Bank különös figyelmet fordít arra, hogy munkatársait is bevonja a társadalmi felelősségvállalási tevékenységekbe, mint amilyen a mostani sütivásár is. Számolják az önkéntes órákat, ami bekerül a fenntarthatósági jelentésbe is. A bank kétféle módon vonja be dolgozóit:

egyrészt szakértelmükkel segítenek, például pénzügyi tanácsadást nyújtanak rászorulóknak, vagy pénzügyi tudatosságot oktatnak,

másrészt fizikai segítséget is vállalnak, például az adventi vásárban való árusítással vagy korábban a szegény gyerekeket segítő cipősdoboz-akcióban való részvétellel.

Amikor odamész, és átadod [az adományt], és tényleg látod azt, hogy milyen körülmények között élnek emberek, és mennyire örülnek, hálásak azért, hogy ilyen ajándékot kapnak, akkor az megható és nagy élmény

– osztotta meg személyes tapasztalatait a kommunikációs vezető, hozzátéve, több vezető kolléga a saját gyermekét is elviszi ezekre az eseményekre.

A Szent István-bazilika előtt december 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap 12.00 és 20.00 óra között várják az adományozni vágyókat. Saját tapasztalatunk szerint látogatókban nincs hiány, cikkünk írásának pillanatában tömve van a Bazilika előtti tér.

Berki Krisztián: A sport által kitörtem a szegénységből, most ideje visszaadni

Ezután Berki Krisztián olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok magyar tornászt kérdezte az Index, elsősorban arról, mi motiválta arra, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. Esetleg van-e személyes érintettsége az autizmus területén.

Szerintem nem kell ahhoz személyes érintettség, egy környezetünkben élő autista ahhoz, hogy olyan szervezet mellé álljunk, amely ténylegesen azzal foglalkozik, és azért küzd napi szinten, hogy az autistákat képezze és fejlessze

– válaszolta, hozzátéve, járt az Autista Mintaházban, és „hihetetlen, amilyen képzések ott történnek”. A sportoló kiemelte, amikor segít egy-egy szervezetnek, szeret az elejétől a végéig részt venni a kampányban. „Olyat nem szoktam vállalni, hogy csak lutriszerűen odaállok dolgok mellé. Mindig azokat az értékeket próbálom megtalálni, amiket én is képviselek a sportban” – fogalmazott Berki.

„A sportnak köszönhetően kitörhettem akár a szegénységből, akár olyan dolgokból, amiket nem biztos, hogy sport nélkül meg tudtam volna tenni”

– fogalmazott, megjegyezve, az olimpiai arany egyúttal nagy felelősség is. „Azzal az erővel, amit kaptunk az olimpiai aranynak köszönhetően, igenis segítenünk kell az emberek munkáját, és ahol tudok, ott megpróbálok visszaadni.” Berki Krisztián szerint különösen fontos, hogy a fiatalok lássák: egy sikeres sportoló is odafigyel a társadalmi ügyekre.

Az olimpiai bajnoki cím kötelez

„Rengeteget kaptam a szurkolóktól, a civil emberektől a pályafutásom alatt” – emlékezett vissza a sportoló.

Alig léptem be ide, már volt egy közös fotó. Tényleg valami olyat adtam az embereknek a sportnak köszönhetően, amiért hálásak, és úgy vagyok vele, hogy ahol tudok, próbálok visszaadni

– fogalmazott. Bár vállsérülése miatt búcsúznia kellett a versenysporttól, most más módon igyekszik visszaadni a társadalomnak és a közeli környezetnek.

A sportoló az Ökumenikus Segélyszervezet önkénteseként is dolgozik, ahol már 12 éve aktív.

Lesz majd még az év végén egy ételosztásom Csepelen, amit most már rendszeresen minden évben megrendezünk

– árulta el. A karácsonyi vásárban is szívesen vállalta a szerepet, és bár saját bevallása szerint nem „konyhatündér”, az ilyen alkalmakkor szívesen köti fel a kötényt.

Berki Krisztián a szombati nagy dugó ellenére is fontosnak tartotta, hogy eljöjjön. A nagy érdeklődés miatt nehézkes közlekedés sem tántorította el attól, hogy részt vegyen a jótékonysági eseményen.

(Borítókép: Kutas István és Berki Krisztián 2024. december 7-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)