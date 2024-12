Itt a lista, ezek a boltok maradnak nyitva karácsonykor

Közeleg a karácsony, így az ünnepi hozzávalók beszerzésére is egyre kevesebb idő maradt. Az előző évekhez hasonlóan idén is több üzlet döntött úgy, hogy december 24-én zárva tart. Kivételek mindig akadnak, néhány boltban még az utolsó pillanatban is vásárolhatunk. Mutatjuk a legfontosabb részleteket.