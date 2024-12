Itt a régóta várt nagy pillanat a magyar bankszektorban

Az a víziónk, hogy a bank az elkövetkező 10 évben is a hazai szektor átlaga fölött növekszik, a profitabilitás továbbra is magas, 20 százalék felett alakul, az innováció terén pedig a generatív és agentic AI-é lesz a főszerep, ami személyre szabott megoldásokkal és az operáció további hatékonyságjavításával járul hozzá a bank értékteremtő képességének a növekedéséhez – mondta az Indexnek Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, akit annak apropóján kérdeztünk, hogy a pénzintézet papírjainak jegyzésébe december 9-től bekapcsolódnak az intézményi befektetők is.

Nagyot fordult a világ néhány hét alatt a Gránit Bankkal és annak elnök-vezérigazgatójával, Hegedüs Évával. Október 28-án még annak apropóján közöltünk interjút a bankszektor elismert szakemberével, hogy első női vezetőként kiérdemelte az EY Év Üzletembere díjat, most viszont egy olyan pillanatban kérdeztük újból, ami hatalmas mérföldkő az általa irányított pénzintézet életében.

Fontos tudni, hogy régóta nem volt nyilvános banki részvénykibocsátás, ugyanakkor a Gránit papírjainak – tőkeemeléshez kapcsolódó – jegyzése jelenleg is tart, amelybe december 9-től bekapcsolódnak az intézményi befektetők is. Előretekintve látjuk a csengetés dátumát is: a részvényekkel a kereskedés a tervek szerint december 23-án indul a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).

Érdekesség, hogy Hegedüs Éva már október végén úgy fogalmazott lapunknak, hogy „ilyen közel még sohasem voltunk a tőzsdére lépéshez. Az időzítés a piaci körülmények alapos mérlegelésének lesz az eredménye, és persze addigra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével is rendelkeznünk kell.” Eltelt néhány hét, és az, ami akkor még csak elmélet volt, mára gyakorlattá vált.

Bepillantást engedve a kibocsátási sztoriba, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója megvilágította a tőzsdei bevezetés hátterét, céljait és azokat a stratégiákat, amelyek hosszú távú sikereket ígérnek. Ezúttal arról is beszélt az Indexnek, hogy

minden várakozást felülmúlóan magas a lakossági jegyzés, különösen a mobilalkalmazáson keresztül;

a bank vezető szerepet játszik a digitális fejlesztésekben, például a mesterséges intelligencia alkalmazásában, miközben nagy hangsúlyt fektet az ESG-szempontokra;

már jelen vannak a román piacon, és a domináns hazai pozíciók fenntartása mellett további nemzetközi növekedési lehetőségeket keresnek;

arra törekednek, hogy a következő 10 évben is a hazai szektor átlaga fölött növekedve, magas 20 százalék feletti profitabilitást érjenek el;

végül megerősítette, hogy a részvényjegyzés sikere és a tőzsdei bevezetés célja az ügyfélbizalom további erősítése, valamint a befektetők számára egyértelmű, stabil növekedési perspektíva biztosítása.

Bíznak a befektetők a bankban

Még néhány napig jegyezhetők a Gránit Bank részvényei, mennyire elégedett az eddigi eredményekkel?

A jegyzési időszakban konkrét számokról nem beszélhetek. Annyit azonban elárulhatok, hogy minden előzetes várakozásunkat felülmúlóan magas a lakossági jegyzés, és ezen belül is jelentős a Gránit mobilalkalmazáson keresztüli vásárlás. Ez számomra két dolgot üzen:

egyrészt bíznak a Gránit Bankban, amit ezúton is köszönünk, másfelől pedig azt, hogy a mobilappé a jövő, amit szívesen használnak az ügyfelek, még akkor is, ha a részvényjegyzésnek ez a módja újdonságnak számít.

Ma – december 9-én, hétfőn – indult az intézményi befektetői jegyzés, ők hol és meddig igényelhetnek részvényeket, illetve mi a különbség a lakossági- és az intézményi értékesítés között?

Az intézményi befektetők azok a befektetők, akik leegyszerűsítve, a teljesség igénye nélkül, az MNB felügyelete alatt működő és mások vagyonát kezelő alapkezelők, hitelintézetek, biztosítóintézetek, befektetési vállalkozások, nyugdíjalapok, egyéb engedélyezett vagy szabályozott pénzügyi intézmények stb. mától, azaz december 9-én, 10-én egész nap és 11-én déli 12 óráig igényelhetnek Gránit Bank részvényeket a tőzsdei bevezetési és forgalomba hozatali Tájékoztatóban bemutatott csatornákon, azaz közvetlenül a Gránit Banknál vagy az Equilor Befektetési Zrt-nél.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a lakossági befektetői csoport szélesebb kört ölel fel annál, mint amit hétköznapi értelemben szoktunk használni. A lakossági befektetők csoportjába tartoznak a belföldi és külföldi cselekvőképes magánszemélyeken túl mindazon külföldi és belföldi gazdasági társaságok, kft.-k, részvénytársaságok, egyéb jogi személyek, alapítványok, egyéni vállalkozások, akik nem tekinthetők a korábban említett minősített befektetőknek.

A lakossági befektetők már november 26-tól jegyezhettek és tehetik ezt folyamatosan még december 11-ig, szerdán déli 12 óráig a Gránit Bank mobilalkalmazásában pár perc alatt, (amennyiben még nem Gránit Bank ügyfelek, szelfis számlanyitással maximum 24 óra alatt azzá válhatnak, ehhez néhány kattintás szükséges), a Gránit Bank videobankján keresztül, a Gránit Bank két fizikai fiókjában, az MBH 40 privátbanki fiókjában és az Equilornál.

A lakossági és intézményi befektetők közötti fő különbség, hogy a lakosság a kibocsátó által meghatározott ársáv tetején jegyez, az intézményi befektetőknek pedig lehetőségük van az ársávon belül ajánlati árat meghatározni. A Gránit Bank, mint kibocsátó mérlegelni fogja december 11-e, azaz az értékesítés lezárása után, hogy az intézményi befektetők ajánlatai alapján milyen mennyiséget és árat fogad el, vagy egyáltalán szükségesnek ítéli-e az intézményi befektetők ajánlatainak elfogadását (a lakossági értékesítés végső számai fényében). Amennyiben a kibocsátó elfogad intézményi ajánlatot, és annak árfolyama alacsonyabb lesz, mint a tájékoztatóban meghatározott ársáv teteje, azaz 15 054 forint, akkor a különbséget visszafizetjük a lakossági ügyfelek számára. Mi fontosnak tartanánk, ha a bank tulajdonosi struktúrája az intézményi befektetőkkel bővülne, de nem akármilyen áron, és bízunk abban, hogy a végső ár az ársáv tetejéhez közel alakul majd.

Átlag feletti növekedésben

Az intézményi értékesítés könyvépítéses aukció formájában zajlik, hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?

Alapvetően a könyvépítéses aukció, mint tranzakciós technika, azt a célt szolgálja, hogy az intézményi befektetők az általuk helyesnek tartott árszinten tudják jelezni részvényigénylési szándékukat, természetesen a tájékoztatóban meghatározott ársávon belül. A beérkezett intézményi ajánlatokat ár szerint csökkenő sorrendbe rendezzük, így tiszta képet kapunk kibocsátóként, hogy a lakossági értékesítés mellett, az egyes árszinteken mekkora intézményi érdeklődés mutatkozik a Gránit Bank részvényei iránt. Ezen információk alapján tudunk felelős döntést hozni a végleges értékesítési árról, amely természetesen a lakossági befektetőkre is irányadó lesz majd.

Ön szerint melyek azok a szempontok, amelyeket egy intézményi befektető figyelembe vesz, amikor az intézményi értékesítés keretében ajánlatot tesz a Gránit Bank részvényeire?

Szerintem a befektetők értékelik azokat a társaságokat, amelyek fenntarthatóan növekednek, magas profitot érnek el, alacsony kockázatúak, élen járnak az innovációban, beleértve az ESG-szempontokat is, a tulajdonosok nem veszik ki az eredményt osztalékként, hanem visszaforgatják azt, kiváló menedzsmenttel rendelkeznek, folyamatosan bővítik a tevékenységi körüket és nem csak a hazai piacon vannak jelen.

A Gránit Bank ezeknek a befektetői követelményeknek teljesen megfelel, elég csak a szektor átlagát meghaladó növekedési mutatóit elemezni,

értékelni a nemzetközi mércével mérve is alacsony NPL rátáját, kimagasló költséghatékonysági mutatóit, jelentős számú új innovációit, amelyek nemcsak a hazai piacon, hanem néhány esetben globálisan is elsőséget jelentettek, a bank bankcsoportot épített és jelen van a román piacon is. Az elkövetkező időszakban is folytatjuk az új üzleti lehetőségek felkutatását, úgy ahogy eddig is tettük, értékelni fogunk minden olyan befektetési lehetőséget, beleértve a nemzetközi terjeszkedést is, amely növeli a részvényesi értéket.

Mi lehet az, amit a befektetők minden bizonnyal figyelembe vesznek még a döntésüknél?

A bank jövőbeni növekedési potenciálját, amelynek relevánsabb adatait a tájékoztatóban szerepeltettük. Az a víziónk, hogy a bank az elkövetkező 10 évben is a hazai szektor átlaga fölött növekszik, a profitabilitás továbbra is magas, 20 százalék felett alakul és az innovációinkban a generatív és agentic AI-é lesz a főszerep, ami személyre szabott megoldásokkal és az operáció további hatékonyságjavításával járul hozzá a bank értékteremtő képességének a növekedéséhez.

Ki és hogyan határozza majd meg a részvények végleges értékesítési árát?

A részvények végleges értékesítési árát a Gránit Bank igazgatósága határozza meg a lakossági érdeklődés és a fentebb említett könyvépítés aukció során kialakuló ajánlati könyv alapján. Az igazgatóság természetesen számos tényező figyelembe vételével hozza meg döntését.

Hosszú távú elkötelezettség

A jelenlegi részvényesek értékesíthetnek a részvényeikből a következő időszakban?

A 4 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező jelenlegi részvényesek értékesítési tilalmat, úgynevezett lock-upot vállaltak a tranzakciót követő fél éves időtávra, ami azt jelenti, hogy a tőzsdei bevezetést követő 6 hónapig nem értékesíthetik a részvényeiket. Ennek üzenete, hogy a tőzsdei bevezetés szándéka nem az, hogy ők exitáljanak, hiszen a múltban is többször hangsúlyozták hosszú távú pénzügyi befektetői elkötelezettségüket. A cél az, hogy az új befektetők is részesüljenek az értékteremtés növekményéből.

Mi történik túljegyzés esetén, a lakossági vagy az intézményi befektetők kerülnek előnybe?

A lakossági értékesítés keretében került meghatározásra egy minimum küszöbérték, amelyet elegendő lakossági jegyzési igény esetén kötelesek vagyunk elfogadni. Túljegyzés esetén természetesen törekszünk az ideális befektetői mix kialakítására. A lakossági befektetők és intézményi befektetők megfelelő megoszlása biztosítja a részvény megfelelő likviditását, reményeink szerint megfelelő forgalmat biztosítva tőkepiaci céljaink eléréséhez.

Várhatóan mikor indul a kereskedés, és lesz-e árjegyző?

A tájékoztatóban leírtak szerint december 23-án indulhat a BÉT-en a kereskedés a Gránit Bank csengetésével, terveink szerint ez lesz az első kereskedési nap. A részvények likviditásának erősítése érdekében a Concorde Értékpapír Zrt-vel kötöttünk árjegyzői megállapodást, így már az első kereskedési naptól kezdődően lesz árjegyző a Gránit Bank részvényeire.

A GRÁNIT Bank Nyrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közlemény (értékpapír)reklámnak minősül az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete és a Bizottság (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelete értelmében. A GRÁNIT Bank Nyrt. felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a jelen közlemény nem minősül sem a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tájékoztatónak, sem a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetők számára a GRÁNIT Bank Nyrt. részvényeinek tőzsdei bevezetésével és nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos minden releváns információ a tőzsdei bevezetési és forgalomba hozatali tájékoztatóban található, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-844/2024. számú határozatával hagyott jóvá és amely közzétételre került a GRÁNIT Bank Nyrt., a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank honlapján, valamint a nyilvános forgalomba hozatalban résztvevő forgalmazók, az Equilor Befektetési Zrt., az MBH Befektetési Bank Zrt. és MBH Bank Nyrt. honlapján. A GRÁNIT Bank Nyrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyása nem jelenti a szabályozott piacra bevezetendő értékpapírok jóváhagyását. A GRÁNIT Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg.

(Borítókép: Budapesti Értéktőzsde 2021. június 10-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)