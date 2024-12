Tarlós István: Ennél tisztességtelenebb beszámolót még nem olvastam 35 éves pályafutásom alatt

„Azt kell mondanom, hogy ennél tisztességtelenebb beszámolót még nem olvastam 35 éves pályafutásom alatt” – nyilatkozta lapunknak Tarlós István egykori főpolgármester arra a hírre utalva, amely szerint a 4-es metró járműbeszerzései miatt szabtak ki 4,1 milliárd forintos büntetést a fővárosi önkormányzatra. A 2010 és 2019 között Budapestet irányító egykori politikus hangsúlyozta, hogy „ki kellene nyitni a több mint 100 oldalas OLAF [Európai Csalás Elleni Hivatal – a szerk.] jelentését, amiben a dátumok és a megállapítások magukért beszélnek”.

Ahogy megírtuk mi is korábban, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 2017-ben indított eljárása alapján 4,1 milliárd forintos büntetést szabott ki a fővárosra a 4-es metró szerelvényeinek a beszerzése miatt. Az eljárás ugyan 2017-ben indul, a szerződéseket még a Demszky Gábor vezette fővárosi önkormányzat kötötte meg, a pénzügyi korrekció pedig ezek miatt jelenik meg Budapest költségvetésében.

A szerződéseket – amelyek miatt most a büntetést kiszabták –, az összeset messze 2010 előtt kötötték meg, a Demszky-érában. Sőt, a legnagyobbakat nemhogy 2010, hanem a 2006-os önkormányzati választások előtt írták alá

– hangsúlyozta Tarlós István, majd hozzátette, ezeket a szerződéseket egyáltalán nem vitték be akkor a közgyűlés elé.

„Amikor 2010-ben átvettük a város vezetését, az derült ki, hogy már 2009-ben valamennyi szerelvénynek meg kellett volna érkeznie, ehelyett összesen egy darab volt ezekből Magyarországon, és annak sem volt típusengedélye” – szögezte le a korábbi főpolgármester.

Tarlós István az Alstom-üggyel kapcsolatban felidézte, hogy a francia multinacionális vasúti gyártó vállalatra büntetőjogi megállapítást tett az OLAF, mindezt a 2010 előtt kötött szerződések miatt.

Mi megszüntettük például az Alstomnál azt a vis maior kitételt, hogy ha nincs egy szerelvénynek típusengedélye, annak az árát akkor is ki kell fizetni. Ez a kitétel azt jelentette, ha egy szerelvény örökre bennmarad a remízben, ha a város soha nem használja, akkor is fizetni kell érte. Ezt mi eltöröltük. A típusengedélyeket egyébként nem is az Orbán-, hanem a Bajnai-kormány idején tagadta meg a hatóság, tehát még azt sem lehet állítani, hogy Demszky Gáborék ellen irányult volna az engedélyek elutasítása