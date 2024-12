Azon vagyunk, hogy az árváltozás minél kisebb legyen. Zajlik egyeztetés a Roszatommal folyamatosan ebben a kérdésben – árulta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra felelve, milyen módosításokra kell számítani a Paks2 projektszerződéseiben. A miniszter azt is elárulta, hogy Orbán Viktorral 1-2 napon belül folytatják a „békemissziót”.

Az ATV a Paks2 szerződésmódosításáról kérdezte Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminisztert, aki elmondta: a kormánnyal azon vannak, hogy minél kisebb árváltozással megússzák.

Arról, hogy a Paks2 projektszerződéseit módosítani kell és változhat az ár, a részfeladatok, a határidők, terjedelme, és a kötelezettségek, a Portfólió számolt be korábban. Közölték azt is, hogy a német vezérlőrendszer helyett akár francia–orosz is jöhet. Alekszandr Merten, az Atomsztrojekszport szenior alelnöke azt mondta a lapnak, hogy az árat befolyásolhatja az infláció, az ellátási láncok sérülése, az építőanyag-költségek emelkedése és a migráció szabályozásával kapcsolatos nehézségek.

– nyilatkozta Szijjártó Péter a Paks2 szerződésmódosításáról, hozzátéve, hogy a határidő nem változik, és 2032-re szeretnék a „hálózatra kapcsolni” Paks2-t.

„Azt hiszem, hogy nem egy bonyolult dolog belátni, hogy ez alatt a 11 esztendő alatt a technológiai kérdések, a nyersanyagárak, a hozzáépítkezéshez szükséges eszközök, alkatrészek árai is rendkívüli mértékben módosultak”– mondta Szijjártó Péter, utalva arra, hogy aPaks2 új blokk jainak az építéséről szóló szerződést 11 évvel ezelőtt, 2014 elején írták alá.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az összes európai nukleáris erőmű építésnél módosítottak szerződést és változott az ár is.

Áttörés jön a magyar-amerikai kapcsolatokban

Szijjártó Péter, aki elkísérte Orbán Viktort az Amerikai Egyesült Államokba, hogy július után ismét személyesen egyeztessenek Donald Trump, megválasztott amerikai elnökkel annak floridai birtokán, Mar-a-Lagóban, most elárulta, hogy egy-két napon belül folytatódik az úgynevezett „békemisszió”.

Arról is beszélt, hogy a Donald Trumppal folytatott beszélgetésnek az a tanulsága, hogy „a magyar-amerikai politikai kapcsolatrendszer aranykor előtt áll”. A miniszter szerint soha ilyen jó kapcsolatrendszer még nem jött létre a két ország között politikailag, mint amelynek létrejöttére most van kilátás.