Nagy bejelentésre készül a kormány a reptérrel kapcsolatban

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma idén elérheti a 18 millió főt, ami 20 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, ezzel pedig európai rekorder lesz – jelezte az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Erről hamarosan hivatalos rangsort is közzétesznek. Ez az emelkedés példa nélküli Európában, így a magyar főváros repülőtere utasforgalomban a kontinens legdinamikusabban fejlődő légikikötőjévé vált. A minisztertől azt is megkérdeztük, mi áll a növekedés hátterében.

Nagy Márton az Indexnek elmondta, hogy a budapesti repülőtér teljesítménye messze túlszárnyalja a nemzetközi trendeket.

Az, hogy 20 százalékos emelkedés van év/év számban, ez a nagy légikikötőkre nem jellemző. Ezzel a kimagasló teljesítménnyel a nagy repülőterek esetén Európában az első helyen vagyunk

– nyilatkozta az Indexnek a nemzetgazdasági miniszter. Erről hamarosan hivatalos rangsort is közzétesznek majd. A tárcavezetőt a Michelin Guide díjátadó gáláján kérdeztük a turizmus számairól, a reptér fejlesztéséről és a gazdasági tárca egyre bővülő feladatköreiről.

Nagy Márton: Nem a repülőtérre, hanem Magyarországra kíváncsiak az emberek

Arról is kérdeztük a minisztert, hogy milyen tényezők állnak az utasforgalom növekedése mögött.

Természetesen nem a repülőtérre kíváncsiak az emberek, amikor megérkeznek, hanem Budapestre, illetve a vidékre, és látszik is a turisztikai számok tekintetében, azon belül is a költéseken, hogy a november hónap soha nem látott számokat produkált, és ebben még nincs benne a karácsonyi időszak

– magyarázta a tárcavezető, aki szerint ebből azt olvashatjuk ki, hogy a látogatók kezdik felfedezni és értékelni Budapestet, az éttermeket, az attrakciókat, a kulturális kínálatát.

„És persze oda is tesszük magunkat, hogy minél többen tudjanak is erről, hiszen az elmúlt években rengeteg olyan programot indítottunk, amikor Budapestet meg tudtuk mutatni a Visit Hungaryn keresztül nemcsak a nyugati, hanem a keleti turizmus felé is,

hiszen például a kínai turisták száma is jelentősen emelkedett az év egészét tekintve”

– magyarázta lapunknak. A reptér működtetésében kiemelte a francia partner, a Vinci szerepét, akik a mindennapi operációt bonyolítják, a szakértelmet adják a projekthez. A reptéri utasforgalmi rekordszámokkal kapcsolatban elárulta, hogy hamarosan érkezik erről egy európai szintű rangsor, ahol Magyarország az első helyen szerepel majd a 20 százalékos éves növekedéssel.

Ambiciózus reptéri fejlesztési tervek

A Budapest Airport 2030-ra 20 millió fős utasforgalmat céloz meg. Nagy Márton bejelentette, hogy jövőre elkezdődik a T3 terminál építése, ami jelentősen csökkenti majd a zsúfoltságot.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél egy minőségibb, nagyobb kapacitású repülőtér létrehozása.

A növekvő forgalom kezelése érdekében jelentős infrastrukturális beruházások is várhatók. Nagy Márton kiemelte a repülőtérre vezető út fejlesztésének fontosságát is.

Nagy: Nem csak a külföldi turisták húzzák a turizmust

A forgalomnövekedéshez hozzájárul a keleti piacok felé történő nyitás is. A miniszter elmondta, hogy az elmúlt években számos programot indítottak Budapest népszerűsítésére nemcsak a nyugati, hanem a keleti országokban is. Ennek eredményeként például a kínai turisták száma jelentősen emelkedett az év egészét tekintve.

„Sokan, amikor ránéznek a turizmus számaira, azt mondják, hogy a külföldi turisták húzzák. Erre mit reagál?” – kérdeztük a minisztert.

A külföldi turizmus jobban húzza, ez igaz. Nagyobb növekedés tapasztalható ugyanis a külföldi turisták vendégéjszakáiban, de a belföldi turizmus is húzza.

A belföldi turizmushoz nagymértékben hozzájárul a SZÉP-kártyáról való költés – és persze az, hogy a reálbérek növekednek. Támogatja, hogy jobban költsünk élményre, szabadidőre, pihenésre is. Ezt látjuk a belföldi turizmus számaiban, szépen emelkedik. Még egyszer, a külföldi turizmusban erőteljesebb, de a belföldi turizmusban is jelentős növekedés van” – válaszolta lapunknak.

Stabil háttér a növekvő feladatokhoz

A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan bővülő feladatköre kapcsán Nagy Márton hangsúlyozta, hogy minden változás a kormány és a miniszterelnök döntésének megfelelően történik.

„Van egy kihívás, ehhez egy megfelelő, jó szakembergárda kell, építeni kell ezt a stábot, építem is”

– mondta a miniszter. Nagy Márton kiemelte az államtitkárok szerepét a feladatok hatékony ellátásában. „Az államtitkárok látnak el egy-egy feladatot, akár a kkv-fejlesztés tekintetében, akár a pénzügyi eszközök tekintetében, akár a vagyongazdálkodás tekintetében, vagy akár a nemzetközi kapcsolatok tekintetében” – részletezte a munkamegosztást.

Hozzátette, hogy a munkaerőpiac területéért is külön államtitkár felel.

A miniszter szerint a bővülő feladatkör a kormányzati munka hatékonyságát szolgálja. „Amikor azt látjuk, hogy hatékonyan, jól tudunk megcsinálni dolgokat, akkor persze a feladatkörünk növekszik, de ezt nem kérjük, ez a kormány működéséből adódik, hiszen a miniszterelnök munkáját könnyítjük ezzel” – fogalmazott Nagy Márton.

