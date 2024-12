Sikersztori a magyar bankszektorban: lezárult a Gránit Bank részvényjegyzése

A lakossági és az intézményi befektetők számára is lezárult a Gránit Bank részvényeinek jegyzése. Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató az Indexnek adott exkluzív interjújában a jegyzés legfontosabb számait ismertetve úgy fogalmazott: nemcsak a Gránit Bank üzleti modellje dönt tabukat, hanem a tőzsdei kibocsátás is folytatja a Gránit-sztori szárnyalását.

A nyilvános kibocsátáskor végrehajtott tőkeemelés hol helyezhető el a korábbi hasonló jellegű piaci tranzakciók között?

A Gránit Bank IPO keretében megvalósított tőkeemelése az elmúlt időszak legmagasabb összegű új nyilvános részvénykibocsátása, és unikális abban az értelemben is, hogy a lakossági ügyfelek mobilappon keresztül is jegyezhettek Gránit-részvényeket. Előzetes várakozásainkhoz képest rendkívül magas volt a lakossági érdeklődés, ami számomra két dolgot jelent, egyfelől azt, hogy az ügyfeleink bíznak a Gránit Bankban, másfelől ismét egy megerősítést kaptunk arról, hogy magas UX-élmény mellett a korábban csak papíralapú részvényjegyzést és MiFID-tesztet felválthatja a mobilapp.

A nyilvános kibocsátás az elmúlt évtized legnagyobb méretű nyilvános tőkeemelése mind a hazai bankok, mind a Budapesti Értéktőzsde történetében is.

A bank a Nyilvános Értékesítés során minimum 7 milliárd forint kibocsátási összértéket határozott meg, és ennek több mint háromszorosára, 21,46 milliárd forintra érkezett érvényes ajánlat. A lakossági befektetők (azaz a magánszemélyek és a minősített befektetőknek nem minősülő gazdasági társaságok) 11,91 milliárd forintos nagyságrendben az ársáv tetején jegyeztek, az intézményi befektetők pedig a Kibocsátási Tájékoztatóban meghatározott ársáv között (13.172–15.054 forint) adtak ajánlatot.

A lakossági befektetők a 11,91 milliárd forintos ajánlata 791.097 darab Új Törzsrészvényt képvisel, az Intézményi Befektetők pedig összesen 672.044 darab Új Törzsrészvényre tettek érvényes ajánlatot. A bank a teljes lakossági jegyzést elfogadta, az Intézményi Befektetők ajánlatai közül pedig csak azokat, amelyek 14.500 forint vagy afölötti árat határoztak meg (ami 429.723 darab Új Törzsrészvényt képvisel), így a Kibocsátási Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a Gránit Bank saját tőkéjének piaci értéke 279 milliárd forintot, a tőzsdei piaci kapitalizációja 262 milliárd forintos értéket jelent a végleges 14.500 forintos ár figyelembevételével.

Tekintettel arra, hogy a Lakossági Befektetők általi jegyzés végleges árfolyamát az Intézményi Befektetők árazása határozza meg, ezért a lakosságot megillető 791.097 darab Új Törzsrészvény befektetési értéke 11.470.906.500 forintra módosul, így a lakossági forgalmazást végző Equilor, az MBH Befektetési Bank, az MBH Bank, illetve a Gránit Bank a 15.054 forint és 14.500 forint közötti különbséget a lakossági ügyfelek részére visszatéríti a forgalmazóknál vezetett ügyfélszámlákra, illetve fizetési számlákra.

Az Intézményi Értékesítés eredményeképpen összesen 429.723 darab Új Törzsrészvény kerül az Intézményi Befektetők részére kiosztásra, összesen 6.230.983.500 forint kibocsátási összértékben, 14.500 forintos Értékesítési Áron.

Három ok miatt is nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. Egyrészt jelentős túljegyzés történt, másrészt rendkívül magas volt a Lakossági Befektetők aránya, valamint az Intézményi Befektetők által meghatározott és a bank által elfogadott ár az ársáv közepéhez képest is magasabb értéket képvisel, miközben a korábbi jegyzések esetében többnyire az ársáv aljához közelített a végleges ár.

Úgy tűnik, nemcsak a Gránit Bank üzleti modellje dönt tabukat, hanem a tőzsdei kibocsátás alatt is folytatni tudjuk a Gránit-sztori szárnyalását.

Mit jelent a mostani tőkeemelés a Gránit Bank számára?

A tőzsdei kibocsátás egy jelentős mérföldkő a Gránit Bank történetében, ami nagy öröm számomra, hogy a több mint 1000 új tulajdonostársam is részesévé válhat a bank növekvő értékteremtésének. A bank az új tőkével – a Kibocsátási Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően – növeli üzleti aktivitását, további innovációkat valósít meg, valamint folytatja a határon átnyúló tevékenységének bővítését és akvizícióit.

A tőkeemelés alatt lejegyzett törzsrészvények hány százalékát teszik ki az összes törzsrészvénynek?

Az új törzsrészvények 7,24 százalékkal növelik az eddigi törzsrészvények számát, ami a kibocsátást követően az összes törzsrészvény 6,75 százalékát teszi ki.

Hogyan oszlik meg a lakossági, vállalati és intézményi befektetők aránya?

A jegyzés során az optimista várakozásokhoz képest is nagyobb érdeklődést tapasztaltunk a Lakossági Befektetők részéről. Fontos megjegyezni azonban, hogy a kibocsátási Tájékoztató értelmében a Lakossági Befektetők közé soroljuk a magánszemélyeken túl a minősített befektetőknek nem minősülő gazdasági társaságokat is, akik viselkedésüket tekintve nagyon hasonlítanak az Intézményi Befektetőkhöz. Az összes beérkezett ajánlat 56 százaléka származik a Lakossági Befektetőktől, és az elfogadott árszinten az összes befektetés 65 százaléka érkezett a lakosságtól, illetve 35 százaléka Intézményi Befektetőktől.

Minden ajánlatot elfogadtak? Ha nem, melyek voltak a rendező szempontok?

A bank, mint az az előző válaszaimból is kiderül, nem minden ajánlatot fogadott el. A döntéskor három szempontot vettünk figyelembe: mérlegeltük a Nyilvános Értékesítés eredményeképpen bevont forrás mértékét, a megajánlott árfolyamot, és értékeltük azt is, hogy maradjon a másodpiaci forgalom támogatása céljából kielégítetlen kereslet, végül, de nem utolsósorban törekedtünk a megfelelő részvényesi struktúra kialakítására, a jelentős közkézhányad mértékére. Bátornak és reálisnak tartom a bank Igazgatóságának döntését abban az értelemben is, hogy az ár meghatározása tekintetében nem pusztán a minden áron való tőkebevonás játszotta a fő szerepet. Köszönöm minden befektetni szándékozónak a bizalmát, azokét is, akiknek az ajánlatát nem fogadtuk el. Reményeim szerint a bank iránti bizalmuk továbbra is megmarad, és a másodpiaci forgalom során ismét találkozhatunk. Szeretném megköszönni a fő- és társforgalmazónak, az Equilor, az MBH Befektetési Bank és az MBH Bank munkatársainak, a Magyar Nemzeti Banknak,valamint a jogi tanácsadónknak, a DLA Pipernak, és a pénzügyi tanácsadónknak, az EY-nak a munkáját, akik nélkül nem lenne ilyen sikeres a jegyzés, továbbá külön köszönöm a saját munkatársaim hitét, szorgalmát, kreativitását.

Mi volt a tapasztalatuk a hazai piacon elsőként a Gránit Bank által biztosított, mobilalkalmazáson keresztüli nyilvános részvényjegyzéssel? Megkedvelték a befektetők ezt a csatornát?

A Gránit Bank innovációjának eredményeképpen a hazai piacon először vált lehetővé, hogy nyilvános társaságnál, új nyilvános részvénykibocsátás keretében a Lakossági Befektetők mobilbanki alkalmazásban jegyezzenek részvényt.

A mobilbanki jegyzési mennyiség minden előzetes várakozást felülmúlt, az összes lakossági jegyzés darabszámát és a befektetés összegét is figyelembe véve.

A jövőben azon fogok dolgozni, hogy a Gránit Bank fontos szereplőjévé váljon a Budapesti Értéktőzsdének és a magyarországi tőkepiacnak.

(Borítókép: Hegedüs Éva 2024. október 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)