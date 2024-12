Nincs karácsony Megyeri híd nélkül, avagy idén is folytatódik a már hagyománnyá váló közutas karácsonyi attrakció, és immár negyedjére változtatja az ország legnagyobb, 35 emelet, azaz 100 méter magas karácsonyfájává a Megyeri hidat a Magyar Közút.

December 20–26. között ismét egyedülálló díszkivilágítást kap az M0-s autóúton található Megyeri híd. Ahogy azt a korábbi években már megszokhatták az érdeklődők, a közvilágítást leszámítva a híd összes világítóberendezésén, fényforrásán speciális zöld fólia használatával változtatja át a Magyar Közút a híd mindkét pilonját zöldellő, 100 méter magas karácsonyfává.

Ezen időszak alatt mindkét pilonra, annak budai és pesti oldalára is csillagcsúcsdísz kerül robotlámpák segítségével.

Továbbá a tavalyi év sikerén felbuzdulva a pilonok középső, üveges részén speciális díszfényeket is kihelyeznek majd, ezzel szó szerint feldíszítve az ünnepekre a monumentális karácsonyfát.

A szakemberek most is felhívják a figyelmet arra, hogy aki nem csupán a Megyeri hídon, a fák alatt áthaladva szeretné szemügyre venni az ünnepi díszvilágítást, semmiképpen se álljon meg a leállósávon, mivel azt kizárólag műszaki hiba esetén lehet használni. Aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a helyszínre.

Továbbá azt is kérik a közútkezelő munkatársai, hogy óvatosan, a követési távolságot betartva, a többi közlekedőre figyelve haladjanak át a hídon, ezt a pályán található digitális kijelzőkön is külön jelzik majd. A közútkezelő dunakeszi mérnökségének szakemberei pedig a forgalom zavartalan lefolyását és a leállósáv szabályos használatát is rendszeresen ellenőrzik majd az útellenőri szolgálatukon és a hídon található forgalomfigyelő kamerákon keresztül.