Döntött a bíróság: a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak támogatnia kell a Volánbuszt

Kedden a hódmezővásárhelyi közgyűlés egy költségvetési átcsoportosításról döntött a polgármester javaslatára, amelyre azért volt szükség, hogy a város meg tudja fizetni a Volánbusz felé fennálló, több tízmillió forintos tartozását. A perben még október végén született meg a másodfokú ítélet, amely felülírta az elsőfokú bíróság önkormányzatnak kedvező döntését.

Az előterjesztés szerint, amelyet – a Fidesz-KDNP tartózkodása mellett – a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) képviselői támogattak, az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt. jogelődje által 2017-ben és 2018-ban nyújtott szolgáltatás miatt 36,364 millió forint támogatást, az ez után járó 27,06 millió forintos késedelmi kamatot, valamint 5,897 millió forint perköltséget kell megfizetnie.

Az MTI közlése szerint az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között több másik per is folyik, mert a közlekedési vállalat pályázaton elnyerte a helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásának jogát 2019 elejétől 2023 végéig. A Volánbusz annak ellenére is folyamatosan teljesítette közszolgáltatási kötelezettségeit a városban, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat 2021. március 1-jétől – a cég álláspontja szerint – szabálytalanul egy másik szolgáltatót is megbízott a helyi személyszállítási feladatok ellátásával, a Volánbusz bevétellel nem fedezett, indokolt költségeit pedig nem fizette meg.

Ezzel az önkormányzat 300 millió forintot meghaladó tartozást halmozott föl a közszolgáltató felé.

Márki-Zay Péter (MMM) polgármester még a napirend tárgyalása előtt arra hivatkozott, hogy a 2017-2018-as időszakra vonatkozó szerződést még az előző városvezetés kötötte meg, a cég – végül a bíróság által jogosnak ítélt – követelésének kifizetését pedig a közgyűlés javaslata alapján utasította vissza. Szavai szerint elképzelhető, hogy „a pártállami bíróság” megítéli a közszolgáltató cég – a késedelmi kamatokkal akár 500 millió forintra emelkedő – további követeléseit is.