Bár a vállalatok terheit emelik a bankok, a végén a magyar emberek fizetnek

Az elmúlt két évben összesen akár 70 százalékkal is növekedhettek a kis- és mikrovállalkozások bankszámlaköltségei a magas infláció és a pénzügyi tranzakciós illeték emelkedése következtében – derül ki az egyik banki termékeket összehasonlító portál felméréséből, amely kiszámolta, mennyivel drágultak az utalások a tranzakciós illeték legutóbbi áthárítása óta. Az egyenlet végén a magyar emberek állnak, a megnövekedett költségeket végső soron a lakosság fizeti meg.

A vállalkozások – a lakossággal ellentétben – nem kapnak díjkedvezményt az átutalások első 50 ezer forintjára, nincs ingyenes készpénzfelvétel, QR-kódos fizetés vagy fizetési kérelem sem. Ebben a szektorban a bankok ritkán vagy egyáltalán nem nyújtanak korlátlan díjmentes átutalási lehetőséget, így a vállalkozások csillapítás nélkül a nyakukba kapják a piaci költségnövekedési hatásokat.

Ezt pedig beépítik a viszonteladói vagy végfelhasználói áraikba, így a céges banki díjemeléseket is végső soron a lakosság fizeti meg.

Mennyibe kerül néhány millió forint átutalása?

A BiztosDöntés.hu piaci gyűjtést végzett 2024 decemberében, amelyben arra volt kíváncsi, hogy jelenleg mennyibe kerül néhány millió forint átutalása több részletben, a számlavezetés havi díjával és a legolcsóbb céges bankkártya éves díjának egyhavi átlagával együtt egy meglévő kkv esetében. Az elemzés alapját az adta, hogy az idén augusztus 1-től érvényes pénzügyi tranzakciós illetékemelést mára jórészt minden bank beépítette a vállalkozóknak kínált bankszámlái díjazásába.

1 millió forint átutalása 10 × 100 ezer forintonként (utalások díja + havi díj + egy hónapra eső éves kártyadíj összesen): BinX – Pénzforgalmi számla 3290 forint Erste Bank – Vállalkozói M Számlacsomag 7320 forint MBH Bank – Lendület Számlacsomag 7364 forint UniCredit Bank – FixPont számlacsomag 7458 forint Gránit Bank – Alapszámla 2 8107 forint Raiffeisen Bank – Vállalkozói Aktív Számla 1 8386 forint OTP Bank – Vállalkozói SPRINT csomag 9790 forint K&H Bank – Start extra 10 877 forint MagNet Bank – Mars 12 374 forint CIB Bank – Partner Médium vállalkozói számlacsomag 14 910 forint

Mint látszik, a legolcsóbb és legdrágább vállalkozói számlakonstrukció között több mint négyszeres a különbség.

3 millió forint átutalása 6 × 500 ezer forintonként (utalások díja + havi díj + egy hónapra eső éves kártyadíj összesen): BinX – Pénzforgalmi számla 2494 forint MBH Bank – Lendület Számlacsomag 15 800 forint UniCredit Bank – FixPont számlacsomag 17 078 forint Erste Bank – Vállalkozói M Számlacsomag 19 830 forint Gránit Bank – Alapszámla 2 19 907 forint OTP Bank – Vállalkozói SPRINT csomag 22 000 forint Raiffeisen Bank – Vállalkozói Aktív Számla 1 24 186 forint K&H Bank – Start extra 25 577 forint MagNet Bank – Mars 27 146 forint CIB Bank – Partner Médium vállalkozói számlacsomag 27 910 forint

Ennél a számításnál a különbség a legolcsóbb és a legdrágább között már több mint tízszeres. De a legolcsóbb utáni első bankszámla is több mint hatszor drágább összdíjazású.

5 millió forint átutalása 5 × 1 millió forintonként (utalások díja + havi díj + egy hónapra eső éves kártyadíj összesen): BinX – Pénzforgalmi számla 2295 forint MBH Bank – Lendület Számlacsomag 24 659 forint UniCredit Bank – FixPont számlacsomag 28 058 forint Gránit Bank – Alapszámla 2 31 407 forint Erste Bank – Vállalkozói M Számlacsomag 32 690 forint OTP Bank – Vállalkozói SPRINT csomag 33 750 forint Raiffeisen Bank – Vállalkozói Aktív Számla 1 38 613 forint K&H Bank – Start extra 41 777 forint MagNet Bank – Mars 42 672 forint CIB Bank – Partner Médium vállalkozói számlacsomag 43 150 forint

Amint az látszik, itt a legolcsóbb és a legdrágább közötti különbség már közel hússzoros. Azonban a legolcsóbb és a következő legolcsóbb konstrukció között is több mint tízszeres a különbség a banki összköltségben.

A táblázatok élén végző BinX Zrt. az első magyar alapítású és tulajdonú neobank, melyet az MNB felügyel. Alapításáról az Index is beszámolt. A hagyományos bankok között előkelő helyen végző MBH Bank vezetője pedig hosszú interjút adott lapunknak arról, mi történt 2024-ben a pénzintézet életében.

Az áfakörön kívüli vállalkozások lakossági bankszámlát is használhatnak

Az áfa hatálya alá nem tartozó, illetve jelenleg a kata adózási formát alkalmazó egyéni vállalkozások a drága pénzforgalmi bankszámla helyett a sokkal kedvezőbb díjú lakossági bankszámlával is bankolhatnak. Ezek a számlák azonban nemcsak olcsóbbak, de olyan készpénzfelvételi és átutalási kedvezményeket is biztosítanak, amelyek vállalkozói számlákon egyáltalán nem érhetők el.

Gergely Péter ezért azt tanácsolja ezen egyéni vállalkozóknak, hogy éljenek a lehetőséggel, és

válasszanak vállalkozásuk pénzügyeinek lebonyolítására egy kedvező bankszámlát a hagyományosan drága céges bankszámla helyett, amivel jelentős bankköltséget spórolhatnak meg.

Akik már most is lakossági bankszámlát használnak, azok számára a következő pár hónapban emelkednek a díjak a pénzügyi tranzakciós illeték áthárítása miatt, amihez kisvártatva hozzájön még a bank szokásos évi egyszeri inflációs díjemelése is.

Számukra érdemes lehet még az év végén vagy a következő év elején áttekinteni a banki ajánlatokat, és a megemelkedett bankköltségek elfogadása helyett kedvezőbb számlacsomagot választaniuk az új évre.

