Megvan, mikor lesznek 2025 legfontosabb gazdasági konferenciái

Mit jelent a gazdasági semlegesség modellje a gyakorlatban? Létezik-e recept a magyar gazdaság kitettségének enyhítésére? Vajon kik lesznek a 21. század Demján Sándorai? Lassan mindent megtanulnak tőlünk a gépek, mi következik ezután? Az Economx nagy sikerű konferenciasorozata 2025-ben is folytatódik.

2025-ben is folytatódik az Economx nagy sikerű konferenciasorozata: márciusban Macronomx Meetup, áprilisban Money Talks, szeptemberben AI Summit lesz.

Az Economx rendezvényei rendkívül sok embert vonzottak 2024-ben is, amikor tapasztalt cégvezetők, fiatal vállalkozók látogattak el a konferenciákra. Az eseményeken választ kaphattak a jövőre nézve. Minden egyes rendezvényen egy olyan perspektívát mutatnak be rangos előadók, ahol cégük versenyképesebb, és befektetői szempontból is vonzóbb lehet.

Mint honlapjukon írják: „Itt nincs félrebeszélés, itt nincsenek tabuk, csak a valóság, a folyamatok és az arra adott lehetséges válaszok, forgatókönyvek. Előadások, workshopok, szakmai viták és kapcsolatépítés – minden, ami a sikerhez kell.”

Macronomx Meetup – Magyarország megcsinálja?

Az Economx konferenciasorozat első állomása 2025. március 6-án a Müpában a Macronomx Meetup – Nemzetközi konferencia a gazdasági semlegesség modelljéről. Vajon le tudja-e váltani a Nyugat vagy a Kelet hamis kérdésfelvetését az új magyar gazdaságpolitika? Egyáltalán, mennyire új a politikai döntéshozók törekvése, hogy Magyarország szuverenitását gazdasági értelemben is biztosítsák?

Az esemény kulcsszavai a nyitottság, a kiegyensúlyozottság, a kapcsolatépítés.

Innováció, pragmatikus gazdaságirányítás, politikai semlegesség gazdasági kérdésekben, diverzifikált nemzetközi kapcsolatok – a gazdasági semlegesség egy olyan koncepció, amely arra törekszik, hogy az ország ne váljon túlzottan függővé egyetlen gazdasági hatalomtól, régiótól vagy befektetői körtől sem, hanem kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedjen a globális szereplőkkel.

Money Talks ’25 – When the business calls

Kik lesznek a 21. század Demján Sándorai? Hol rejtőznek a magyar gazdaság self-made üzletemberei, és hogyan léphetnek szintet a hazai kkv-k? Mi kell ahhoz, hogy vállalkozásaink exportképesek, és a nagybefektetők számára is vonzók legyenek?

Ezekre a kérdésekre keresik majd a válaszokat 2025. április 14-én a Nemzeti Táncszínházban a Money Talks ’25 konferencián, ahol a versenyképesség javítása és a sokat emlegetett „hozzáadott érték” lesz a középpontban. A rendezvény lazább hangvételével és ágazati fókuszú szekcióival egyedülálló lehetőséget kínál a szakmai párbeszédre, az inspirációra és a kapcsolatépítésre.

Ez a konferencia nemcsak a szakmáról, hanem a jövőről is szól. Egy hely, ahol találkoznak a vállalkozók, befektetők, döntéshozók és innovátorok. Egy tér, ahol a tudásból kapcsolat, az ötletből lehetőség lesz.

AI Summit 2025 – Stories before the posthuman future

Az AI Summit 2025 szeptember 8-án és 9-én nemcsak kérdéseket tesz fel, de válaszokat is keres: mikor lesz a gép több, jobb, erősebb, mint a tanítvány? Hogyan használjuk a fejlesztéseket úgy, hogy mindannyiunk életét jobbá tegyék? És vajon milyen lesz az a világ, ahol az ember és a gép már nem külön, hanem együtt írják a jövőt?

A konferenciasorozat harmadik állomásán nem mennek el amellett sem, hogy

az AI itt van, észre sem vettük, de részévé vált a mindennapoknak,

átmeneti időszakot élünk, egyelőre az ember tanítja a gépet, de meddig lesz ez így? Jön a mesterséges általános és szuperintelligencia: AGI, ASI,

fenntarthatóság: nemcsak a nagy rendszerek energiaigényéről van szó, hanem emberi erőforrásról is.

2024-ben számos eseményt rendezett meg az Inda Events, köztük az Economx konferenciáit is. Tekintse meg a rendezvények after movie-ját, és garantáltan kedvet kap a részvételhez!